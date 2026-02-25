モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2024年9月から参加している「スー」さんです！

【今回の話し手】スーさん（メンバー歴: 約1年5か月）

新しいモノ好きで、なんでも試す派。カー用品の販売員・バイヤーの経歴を持ち、クルマ・バイク関連のモノをよく買う。生活を豊かにするアイテムに出会いたい。

趣味で書くレビューの質を高めたい

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

GetNavi Salonは、GetNaviの雑誌紙面（Webで閲覧できるPDF）を通じて知りました。もともと家電やガジェットのレビューを書くのが趣味で、サロンというコミュニティに参加することで、より多角的な視点や実体験に触れられ、結果として自分のレビューの質も高められるのではないかと感じたのが入会の一番の決め手です。

Q: GetNaviとGetNavi webのことは、どのくらい知っていましたか？

ガジェット系雑誌が好きなので、GetNaviは以前から知っており、興味のある特集があるときに読んでいました。GetNavi webについては、サロンに入る前は存在を知っている程度でした。

Q: これまでのサロン活動の中で、特に「ここに入っていて良かった！」と思ったエピソードや出来事があれば、いくつでも教えてください。

NAS（ネットワーク対応HDD）など、どれを選べばよいか迷いやすいジャンルについて、気軽に質問できる環境があるのはとてもありがたいです。

また、音楽制作ギアのChordcatや立体音響スピーカーOPSODIS 1、焼きたてカスタードアップルパイ専門店RINGOなど、自分一人ではまず興味を持たなかったであろう情報に出会える点も魅力です。生活を良くしてくれそうな情報が常に流れていて、取捨選択できる環境そのものに価値を感じています。

モニター企画で得た新たな気付き

印象的なモニターは2点あります。いずれもGetNavi Salonを通じてご提供いただいた製品で、正直に言うと、当時の自分の価値観だけでは「自ら選んで購入する」という発想には至らなかったものです。 しかし実際に使ってみたことで、「こういう環境改善の方法もあるのか」という新しい気付きを得ることができました。

1: SwitchBot シーリングライト

「スマートホーム化するのは少しハードルが高い」と感じていた中で、照明という身近なところから取り入れられたことで、“ざっくりスマート化したい”という思いを後押ししてもらいました。 スマホや音声で操作できる快適さは想像以上で、日常の中に自然に溶け込むスマートホーム体験を実現できたと感じています。

2: PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列

長年ノートPCのキーボードで作業しており、「打ち疲れは仕方ないもの」と思っていましたが、このキーボードを使い始めてから、その前提が大きく変わりました。 打鍵音の静かさや指への負担の少なさによって、“作業のために仕方なく打つ”キーボードから、“思わず打ちたくなる”キーボードへ。 入力環境を見直すことで、作業そのものの快適さがここまで変わるということを教えてくれた1台です。

モノ選びの視点が大きく広がるきっかけに

Q: Getnavi編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？ 接しやすい、話しやすいなど印象を教えてください。

地方在住のためイベントやオフ会への参加は難しいこともありますが、サロン内でのやり取りを通じて、居住地や地方ネタから親しみを感じることができ、距離感の近さを感じています。全体的にWebリテラシーが高く、安心して発信・発言できる空気があるので、とても話しやすいです。

Q: 編集部員や他のメンバーにはどんなイメージがありますか？

編集部員の方々からは、メンバーをやさしく見守ってくれているような印象を受けます。情報提供やイベント、モニター企画などを通じて、生活をより豊かにしようとしてくれていると感じています。

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

商品を選ぶときに、「サロンメンバーだったらどう感じるだろう」「記事にするとしたら、どこがポイントになるだろう」と考えるようになりました。 2024年12月26日にサロン内で開催されたオンライン定例会「ガジェットライターが2024年に注目した【モノ】【サービス】はこれだ」で、ゲストが「買い物の軸」という“考え方”について言及したのが特に印象的で、以来モノ選びの視点が大きく広がったと感じています。

Q: サロンにはどんなことを期待して入り、結果としてそれは叶いましたか？ 思わぬ収穫などがあれば教えてください。

「生活をより豊かにしてくれるものを探す場」として期待して入りましたが、その期待はしっかり叶っています。いまもなお新しい発見や気づきがあり、情報探しの場としてとても相性が良いと感じています。

一方で、オンラインミーティングの開催時間（原則、月末平日20時から）が仕事の時間と重なり、なかなか出席できない点は少し歯痒く感じています。

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？ ぜひサロンの魅力PRをお願いいたします。

GetNavi Salonは、自分でも気づいていなかった興味や関心を掘り起こしてくれる場所だと思います。モノが好きな人、生活を少し良くしたい人、新しい視点に触れたい人にとって、とてもおすすめできるコミュニティです。

また、自分の好きなモノ・コトをサロン内で発信することで、ほかのメンバーや編集部の視点から新しい気づきや考え方を得られるのも大きな魅力です。モノが好きな人、生活を少し良くしたい人、新しい視点に触れたい人にとって、とてもおすすめできるコミュニティですね。

「ただ情報を受け取るだけ」ではなく、「発信し、反応をもらう」ことで、モノの見え方や価値観が自然とアップデートされていく。そんな体験ができる場所だと感じています。

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

