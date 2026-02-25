シンガーソングライター・アカラカイが、新曲「恋してしまったんだ」を本日リリースした。

本楽曲について、アカラカイは以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

◾️アカラカイ コメント

今回はアコースティックな雰囲気で、優しくて暖かな世界観を作りました。

幸せな恋愛曲を描くことは少ないので今回のような曲は制作していてとても新鮮でした。

過去の恋愛で一途に愛す人が傷つく世界だと知り、もう恋はしないと誓った主人公。

それでもまた心を開いてみたい、恋をしてみたいと思えるのは、それだけ大切にしたい人が現れたのかもしれませんね。

イラストは、泡沫停留所でご一緒したりんzawaさん。ファンタジー感のある素敵なイラストを描いていただきました。

MVは、夢見る少年でご一緒したよろさん。

物語のある構成と寄り添うようなモーションがとても素晴らしいです。

是非、大切な人と聴いてもらえたら嬉しい一曲です。

◆ ◆ ◆

なお、本楽曲のMVも公開されているので、あわせてチェックしていただきたい。