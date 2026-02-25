僅か2mmの断熱材で冷気を遮る「Aurora Insulatedブランケット」が、日本向けに先行公開されました。

宇宙服素材由来の断熱構造を採用し、防寒だけでなく省エネや防災備えまでカバーする設計です。

2026年2月24日からMakuakeで先行販売が始まり、同時に新作「Waypointジャケット」も展開中。

OROS「Aurora Insulatedブランケット」

先行販売開始日：2026年2月24日販売チャネル：Makuake製品サイズ：127×152cm一般販売予定価格：53,900円（税込）

OROSは、宇宙服素材の断熱技術を一般向けプロダクトに展開する米国発アパレルブランドです。

日本ではOROS JAPANが正規代理店として展開し、日常使いと非常時対応を両立する新カテゴリとしてこの商品を投入しています。

今回のモデルは「掛ける・巻く・敷く・持ち歩く」を1枚でまかなう多機能設計が軸になっています。

僅か2mmのSOLARCORE断熱構造

断熱材厚み：2mm断熱材：SOLARCORE(R)

NASA用途でも知られるエアロゲル応用断熱材を使い、薄さを保ちながら外気の影響を抑える設計です。

厚手の防寒具を重ねなくても体温を留めやすく、移動中や屋外観戦でも扱いやすい仕様になっています。

洗濯と摩擦に強い耐久データ

洗濯試験後の収縮率：約2％前後（AATCC 135）摩擦試験：45,000サイクル完走（ASTM D4966）質量維持率：96％以上

洗濯や摩擦で断熱性能が落ちやすい従来品の弱点を抑え、長期使用を前提にしたスペックが示されています。

毎日使うブランケットだからこそ、手入れしやすさと性能維持を両立している点が実用面の強みです。

4WAY運用と素材構成

表生地：ポリエステル91％、スパンデックス9％裏生地：ポリエステル89％、スパンデックス11％

掛けるだけでなく巻く・敷く・持ち歩くに対応するため、室内の節電対策から車中泊まで使い回しやすい設計です。

薄く畳めるサイズ感でクッション代わりにも使えるため、荷物を増やしにくい携行ギアとしても機能します。

Makuake先行プランと同時展開モデル

超超早割：29,600円（税込・送料込）超早割：35,000円（税込・送料込）セット割（ブランケット＋ジャケット）：67,700円（税込・送料込）Waypointジャケット一般販売予定価格：64,000円（税込）

先行販売では割引リターンが用意され、単品購入だけでなくジャケットとのセット導入も選べます。

防寒ウェアとブランケットを同時にそろえると、移動中から就寝時まで保温導線を統一しやすくなります☆

冬の光熱費を抑えながら体温管理を強化したい人にとって、性能数値が明確なブランケットは選びやすい選択肢です。

アウトドアと防災備蓄をひとつのギアで兼用したい人にも、薄さと耐久性のバランスが活きる構成です。

僅か2mmの宇宙服素材で防寒と省エネを両立！

OROS「Aurora Insulatedブランケット」の紹介でした。

