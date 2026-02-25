子どもの頃に夢中になった「ツインクル」が40周年リニューアル！新しくなった台紙＆シールを紹介

40周年を迎えたツインクルがリニューアル。どこが変わった？

ツインクルは、かわいい見た目と中に入ったカラフルなお菓子で、多くの人に親しまれてきました。40周年という節目を迎えた今、時代に合わせたデザインへと進化しています。

今回のリニューアルでは、パッケージや封入アイテムのデザインがより可愛くなり、開ける前からワクワクできる仕様になっています。懐かしさを残しながらも、今の感性に合うかわいさへとアップデートされています。



キラキラ台紙全7種類。開けた瞬間に広がる特別感



今回の大きな魅力のひとつが、キラキラ台紙です。全7種類のデザインが用意され、それぞれに異なる世界観が描かれています。袋を開けた瞬間に広がるきらめきは、まるで小さな宝箱のよう。思わずコレクションしたくなる楽しさがあります。どのデザインが出るのかという期待感も、ツインクルならではの魅力ですね。



シール全20種類で楽しみ方が広がる



シールは全20種類。手帳やノートに貼ったり、小物をデコレーションしたりと使い方はさまざまです。いま子どもたちの間で流行りのシール交換ができるように星形やリボン型など種類が増えただけでなく、スマホやPCにも張れるように四角いタイプもあります。子どもはもちろん、大人でも楽しめるデザインとなっています。



アルミ紙全5種類にもこだわり。細部まで進化したパッケージ

アルミ紙は全5種類。細かな部分までデザインが施され、開封前から気分を高めてくれます。こうした細部へのこだわりが、40周年の特別感を演出しています。外装、台紙、シールまで統一された世界観となっています。



実際に開けてみた



今回実際に手に取ったのは「ツインクル ときめき（キラキラハート）ラブりん」。パッケージを開ける前からデザインのかわいさに気分が高まります。



出てきたシールは「ほしのうみをおさんぽ（輝く星）マーメイド」

箱を開けて、そっとシールを取り出す瞬間もツインクルの楽しみのひとつ。どのデザインが入っているのかは開けてからのお楽しみ。



今回出てきたのは「ほしのうみをおさんぽ（輝く星）マーメイド」です。実際に取り出してみると、キラキラとした質感に、思わず見入ってしまいます。小さなシールですが、デザインの完成度が高く、特別感があります。ただのおまけではなく、主役級です。



チョコレート1粒にも詰まった世界観



チョコレートは丸いフォルムで、手に取りやすいサイズ感。ころんとした見た目が愛らしく、見ているだけで気分が上がります。ひと粒でも存在感とご褒美感があります。



広げてもかわいいアルミ紙



チョコレートを取り出したあと、アルミ紙を広げてみました。すると、そこにもきちんとデザインが施されており、写真に残したくなるかわいさです。

子どものころ、きれいな包み紙を大事に取っておいた記憶がある人もいるのではないでしょうか。今回のリニューアルでは、その気持ちを思い出させてくれるような丁寧な作り込みが感じられました。

細部までこだわっているからこそ、開ける時間も、食べる時間も、そして食べ終わったあとまでもが特別な体験になります。



シャカシャカと懐かしい音！なかにはカラフルなお菓子たち



チョコレートは振ると、シャカシャカと楽しい音が聞こえます。中には、ハートラムネ、こんぺいとう、ミンツが！ 外側のチョコレートの甘さと、中のお菓子の食感が合わさって楽しい気分になります。見た目だけでなく、食べたときの驚きもツインクルの魅力ですね。



40周年を記念したシール帳も登場。毎日にときめきをプラス



今回のリニューアルに合わせて、40周年を記念したシール帳も発売されています。ツインクルの世界観をそのまま詰め込んだデザインで、表紙を開くたびに気分が明るくなる仕上がりです。お菓子として楽しむだけでなく、シール帳として手元に置けるのはうれしいポイントです。



フェリシモコラボ雑貨で広がるツインクルの世界

40周年を記念して、フェリシモとのコラボ雑貨も展開されています。ポーチや小物など、大人でも使いやすいアイテムがそろい、ツインクルの世界観を日常の中で楽しめます。お菓子という枠を超え、ライフスタイルに寄り添うブランドへと広がっている点も注目です。



コラボレシピで楽しむアレンジアイデア

公式HPでは、ツインクルを使ったアレンジレシピも紹介されています。溶かしてトッピングに使うなど、ひと工夫することで新しい楽しみ方が生まれます。親子でお菓子作りをする時間は、思い出づくりにもなります。食べるだけでなく、作る楽しさもぜひ味わってはいかがでしょうか。



40周年の今だからこそ、もう一度味わいたいツインクル

懐かしさと新しさをあわせ持つ、リニューアルしたツインクル。40周年という節目に、あらためてその魅力を実感しました。子どものころの思い出を重ねながら、大人も楽しめる存在へと進化しています。ぜひ一度手に取って、ときめきを体験してみてはいかがでしょうか。

