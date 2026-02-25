FODホームページより

FODは24日、CS放送・フジテレビNEXTを配信する「フジテレビNEXTsmartコース」の料金改定を告知。4月1日より、コース料金を月1,980円から月2,580円に値上げする。3チャンネルが楽しめる「フジテレビONE／TWO／NEXT 3チャンネルセット」も2,310円から2,910円になる。

視聴料金改定詳細 サービス名称 改定前2026年3月まで 改定後2026年4月より フジテレビNEXTsmart 月1,980円 月2,580円 フジテレビONE/TWO/NEXTsmart 月2,310円 月2,910円

料金改定について「現在の『フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム』ラインナップを安定的にお届けしていくためには避けられない決定であることをご理解賜りたくよろしくお願いいたします」としている。

支払いに関しては、4月1日より自動的に料金が変更され、契約更新となる。auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ドコモケータイ払い、docomo spモード決済、d払い(旧ドコモ払い)の決済システムを利用している場合は、3月31日をもって強制解約となる。

既報の通り、フジテレビは2026年シーズンより「FORMULA 1(F1)」の日本国内独占放送・配信権を獲得。これにより2030年までの5年間、放送・配信すべてにおいて独占的にF1を提供する。

フジテレビNEXTライブ・プレミアムでは、F1中継のほか、バレーボール(セリエA、SVリーグ)、バドミントン、バスケットボール、ダンスなどのスポーツ中継、日本を代表する野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」ほか人気音楽フェスなどを放送・配信する予定。

フジテレビNEXTライブ・プレミアムの放送サービスは、スカパー！やJ:COM、各種ケーブルテレビ経由で視聴が可能。スマホやPCでも楽しめる配信サービス「フジテレビNEXTsmart」は、FOD、SPOOXなどで視聴できる。