¡Ú3·î14Æü¤«¤é¡Û¡ÖJRÅìÆüËÜ¡×¤¬±¿ÄÂ¤òÃÍ¾å¤²¡ª Åìµþ-±ºÏÂ¤Ï¡Ö406±ß¢ª440±ß¡×¤Ë¡ÄÄê´ü¤Î¹ØÆþ¤Ï¡È3·î13Æü¡¦3·î14Æü¡É¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡©¡Ö1¥ö·î¡¦3¥ö·î¡¦6¥ö·î¡×¤Î¶â³Ûº¹¤ò³ÎÇ§
JRÅìÆüËÜ¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤Î³µÍ×
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤ÎÁ´ÂÎ²þÄêÎ¨¤Ï7.1¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶èÊ¬¤Ë¤è¤ê²þÄêÎ¨¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤äÀßÈ÷¹¹¿·Èñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÅ´Æ»¥µー¥Ó¥¹°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î²þÄê¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÄêÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤¤Ã¤×¡¦Äê´ü·ô¤«¤é¿·±¿ÄÂ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ±¿ÄÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÌ¶ÐÄê´ü¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¾èµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¥³¥¹¥È¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ－±ºÏÂ¤Î±¿ÄÂ¤Ï¤¤¤¯¤é¾å¤¬¤ë¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ－±ºÏÂ´Ö¤Î±¿ÄÂ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¡¦JRÅìËÌËÜÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åìµþ－±ºÏÂ´Ö¤ÎÉáÄÌ±¿ÄÂ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î406±ß¡ÊIC¥«ー¥É¤Î¾ì¹ç¡Ë¤«¤é²þÄê¸å¤Ï440±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²³Û¤Ï34±ß¤Ç¤¹¡£
±ýÉü¤Ç¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê68±ß¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë20ÆüÄÌ¶Ð¤È¤¹¤ë¤È1360±ß¡Ê68±ß¡ß20Æü¡Ë¤¬·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ë¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åìµþ－±ºÏÂ´Ö¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü¡ÊÂç¿Í¡Ë¤Î²þÄêÁ°¸å¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²þÄêÁ°¡Û
1¥ö·î¡§1Ëü2290±ß
3¥ö·î¡§3Ëü5050±ß
6¥ö·î¡§5Ëü9120±ß
¡Ú²þÄê¸å¡Û
1¥ö·î¡§1Ëü3120±ß
3¥ö·î¡§3Ëü7380±ß
6¥ö·î¡§6Ëü6970±ß
¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº¹³Û¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£1¥ö·îÄê´ü
1Ëü3120±ß－1Ëü2290±ß¡á830±ßÁý
¢£3¥ö·îÄê´ü
3Ëü7380±ß－3Ëü5050±ß¡á2330±ßÁý
¢£6¥ö·îÄê´ü
6Ëü6970±ß－5Ëü9120±ß¡á7850±ßÁý
3·î13Æü¤È14Æü¡¢¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¿ÄÂ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
º£²ó¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï14Æü¹ØÆþÊ¬¤«¤é²þÄê¸å¤Î±¿ÄÂ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Äê´ü·ô¤Ï¡Ö»ÈÍÑ³«»ÏÆü¤Î14ÆüÁ°¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3·î13Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢3·î27Æü³«»ÏÊ¬¤Þ¤Ç¤ÎÄê´ü·ô¤¬µì±¿ÄÂ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢6¥ö·îÄê´ü¤ò²þÄêÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï7850±ß¤Îº¹³Û¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤Éº¹³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¶ÐÈñ¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´¤Ç¤â°Â¿´¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
ÄÌ¶ÐÄê´üÂå¤Ï²ñ¼Ò¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·î³Û¾å¸Â¡×¤ä¡ÖÇ¯³Û¾å¸Â¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·î³Û1Ëü3000±ß¤Þ¤ÇÊä½õ¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²þÄê¸å¤Î1¥ö·îÄê´ü1Ëü3120±ß¤È¤Îº¹³Û120±ß¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤²Éý¤¬Âç¤¤¤¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Òµ¬Äê¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê²È·×ÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
JRÅìÆüËÜ¤Îº£²ó¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç7.1¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ－±ºÏÂ´Ö¤ÎÉáÄÌ±¿ÄÂ¤Ï406±ß¤«¤é440±ß¤Ø34±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤Ç¤Ï1¥ö·î¤Ç830±ß¡¢3¥ö·î¤Ç¤Ï2330±ß¡¢6¥ö·î¤Ç¤Ï7850±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ±¿ÄÂ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²þÄêÁ°¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¶ÐÄê´üÂå¤¬²ñ¼ÒÉéÃ´¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾å¸Âµ¬Äê¼¡Âè¤Ç¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤È²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : »°±ºÂç¹¬
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î/Æü¾¦Êíµ3µé/Âè°ì¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô/¾Ú·ô³°Ì³°÷/±Ñ¸¡2µé¤Ê¤É