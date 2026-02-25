»Ø¸¶è½Çµ¡Ö»ä¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½ºß¤Ë¶Ã¤
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿21ºÐ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¤¬¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ø¸¶¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡2·î24Æü¡¢¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢173¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆó¼¡¿³ºº¡Ö²Î¾§¿³ºº¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿³ººÊýË¡¤Ï¡Ö¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢Çò¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿21ºÐ¤Î¸õÊäÀ¸¡¢SAKURA¡ÊËÌÄÞ¤µ¤¯¤é¡¦21¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»Ø¸¶¡Ö¤¨¤Ã¡¢SAKURA¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ÎSAKURA¤Á¤ã¤ó¡©¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¤Æ¤¿¡¢Æü¥×¤Î¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿SAKURA¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£SAKURA¤Ï¤½¤Î¸å¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIRYDAY¡Ê¥ê¥ê¥£¥Ç¥¤¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢»ä¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸õÊäÀ¸¤ÎºÆÄ©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åSAKURA¤ÎÄÉ²Ã¹ç³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡ªÅêÉ¼¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£ÀÎ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤áLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼IROHA¤ÈMOKA¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬½Ð±é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£