¡ÖYouTube Premium Lite¡×¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥ÉºÆÀ¸¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¡¡YouTube¤Ï¡¢¹¹ðÉ½¼¨¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡ÖYouTube Premium Lite¡×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥ÉºÆÀ¸¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¡ÖYouTube Premium Lite¡×¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï·î³Û780±ß¡£
¡¡¡ÖYouTube Premium Lite¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¹¹ð¤Ê¤·»ëÄ°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê²èÌÌ¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î²»À¼ºÆÀ¸¤ä¡¢Æ°²è¤òÃ¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¤â»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï24Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤«¤±¤ÆÄó¶¡ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ø½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡ÖYouTube Music Premium¡×¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°²è¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯¹¹ð¤Ê¤·¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¾å°Ì¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖYouTube Premium¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£