¡Ú¤³¤ì¤Ï²¿¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡©¡©¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö1.065¡×¤¬ÆüËÜ¿ÍÎòÂå¥È¥Ã¥×¡ª¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡Ö.789¡×¤Ç7°Ì
¡ÚÆüËÜ¿ÍÎòÂå¡û¡û¥é¥ó¥¥ó¥°5·æ¡Ê20ÂÇÀÊ°Ê¾å¤ÎÂÇ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¡Û
1°Ì¡¡1.065¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê2018Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
2°Ì¡¡¡¡.961¡¡´äÂ¼ÌÀ·û¡Ê2007Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥ì¥¤¥º¡Ë
3°Ì¡¡¡¡.934¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê2022Ç¯¡¢¥«¥Ö¥¹¡Ë
4°Ì¡¡¡¡.915¡¡Ê¡Î±¹§²ð¡Ê2008Ç¯¡¢¥«¥Ö¥¹¡Ë
5°Ì¡¡¡¡.863¡¡ÀÄÌÚÀë¿Æ¡Ê2012Ç¯¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë
¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì5¿Í¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤ì¤ÐÁêÅö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ¤À¤í¤¦¡£
ÁáÂ®Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¡¢4·îËö»þÅÀ¤ÎOPS¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1°Ì¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿
¡¡2017Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃ«¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÇÎ¨.125¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÉ¸æÎ¨27.00¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¡¢³«Ëë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤¹¤ë¤ÈÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£4·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.341¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡OPS¤ÏÂÐ¾Ý¤ÎÆüËÜ¿Í15Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î1.065¡£1¤«·î¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»¨²»¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¡ÈÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
2°Ì¡¡´äÂ¼ÌÀ·û
¡¡ÅÏÊÆÁ°¤Ë3Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥ì¥¤¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤È3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À´äÂ¼¡£6ÈÖ¥µ¡¼¥É¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡4·î²¼½Ü¤ËÉé½ý¤·¡¢Ìó1¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.339¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢OPS.961¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5·î²¼½Ü¤ËÉüµ¢¸å¤ÏºÆ¤Ó²¼°ÌÂÇÀþ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î¤ËÆþ¤ë¤È1ÈÖ¤ËÄêÃå¡£ÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï°¦¾Î¤ò¥ì¥¤¥º¤ËÊÑ¹¹¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¶¯¹ë¤¬¤½¤í¤¦¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¥ì¥¤¥ºÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï´äÂ¼¤¬¤¤¤¿¡£
3°Ì¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé
¡¡ÎëÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2021Ç¯¥ª¥Õ¤Ï¡¢MLB¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬¼º¸ú¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎëÌÚ¤¬¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï3·îÃæ½Ü¤ÈÂç¤¤¯¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.235¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢³«Ëë¤È¤È¤â¤ËÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¡£4·îËö¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¤³¤½.279¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡OPS¤Ï.934¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬.405¤Î½ÐÎÝÎ¨¡£¹Åç»þÂå¤«¤éÁªµå´ã¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢21»î¹ç¤Ç14»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
4°Ì¡¡Ê¡Î±¹§²ð
¡¡ÎëÌÚ¤Î14Ç¯Á°¤Ë¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬Ê¡Î±¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢Ê¡Î±¤Ï5ÈÖ¥é¥¤¥È¤ÇÀèÈ¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Íµå¤ÈÃ±ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤¬3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅÚÃÅ¾ì9²óÎ¢¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Æ±ÅÀ¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Ê¡Î±¤Ï4·î¤òÂÇÎ¨.327¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¡¢OPS.915¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ï²Æ¾ì¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
5°Ì¡¡ÀÄÌÚÀë¿Æ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ë°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥·¡¼¥º¥ó200°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÂ³¤¯³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢2Ç¯·ÀÌó¤ÇÁí³Û250Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÄãÉ¾²Á¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì5·æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¡¢³«ËëÅö½é¤Ï¹µ¤¨¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤¿18»î¹ç¤Î¤¦¤Á¥¹¥¿¥á¥ó¤¬3»î¹ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢4·î¤òÂÇÎ¨.304¡¢OPS.863¤Ç½ª¤¨¤¿ÀÄÌÚ¡£5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÄêÃå¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç6Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËMVP¤È¿·¿Í²¦¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤Î1Ç¯ÌÜ¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ï¡¢4·îËö¤Þ¤Ç¤ËOPS.789¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤ÏµÈÅÄÀµ¾°¡Ê.832¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂå7°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´Þ¤á¤ÆÁíÀª5¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£5¿Í¤Î¤¦¤ÁÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Ïº£µ¨¤¬ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¡£2¿Í¤Ë¤Ï¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸¡áÈ¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë