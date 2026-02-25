°½Û´Ä ¤´¤ß¤¬Î¯¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë ¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¡Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢80¿Í¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤ò¡ÈÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡É¡¡·§ËÜ»Ô
2·î25Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤ÇÉÔË¡¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤´¤ß¤òÅ±µî¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»ÔÆî¶èÉÙ¹çÄ®¤Îòî²ó¸ø±à¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å±µîºî¶È¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¶È¼Ô¤«¤éÌó80¿Í¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢»ºÇÑ½èÍý¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢¤´¤ß¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤í¤¦¤È2004Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©±è¤¤¤ÎÎÓ¤Ë¤Ï¤Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¶õ¤´Ì¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¤´¤ß¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤ËÅ±µî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢Ì±´Ö¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤ÆÉÔË¡Åê´þ¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£