¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û31.5¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMAG 322UP QD-OLED E16¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢MSI¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢4K UHD¤ËÂÐ±þ¤·¤¿31.5¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMAG 322UP QD-OLED E16¡×Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡¢34¥¤¥ó¥ÁÏÑ¶Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMAG 342CQR E2¡×Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡¢27¥¤¥ó¥ÁIPS¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÖMAG 274QF¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡ÖMAG 322UP QD-OLED E16¡×Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬»²¹Í²Á³Ê¤«¤é6%¥ª¥Õ¤Î125,800±ß¡¢¡ÖMAG 342CQR E2¡×Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬»²¹Í²Á³Ê¤«¤é14%¥ª¥Õ¤Î46,800±ß¡¢¡ÖMAG 274QF¡×¤¬»²¹Í²Á³Ê¤«¤é16%¥ª¥Õ¤Î25,800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤ä¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
»²¹Í²Á³Ê¡§134,364±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§125,800±ß¡Ê6%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡QD-OLED¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿31.5¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£4K UHD¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë²òÁüÅÙ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¤ËÂÐ±þ¤·¡¢0.03ms¡ÊGTG¡Ë¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤ÇÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥·ー¥ó¤â»ÄÁü´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁüÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û34¥¤¥ó¥ÁÏÑ¶Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMAG 342CQR E2¡×
»²¹Í²Á³Ê¡§54,364±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§46,800±ß¡Ê14%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Î34¥¤¥ó¥ÁÏÑ¶Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£¿Í´Ö¤Î»ëÌî¤Ë¶á¤¤ÏÑ¶ÊÎ¨1,500R¤Ç¡¢¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖMAG 274QF¡×
»²¹Í²Á³Ê¡§30,727±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§25,800±ß¡Ê16%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡²òÁüÅÙWQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£±þÅúÂ®ÅÙ0.5ms¡ÊGTG¡¢ºÇ¾®ÃÍ¡Ë¡¢ºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£