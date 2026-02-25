³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡¥í¥ó¥°Í¥Àª¤Ç°ì»þ5Ëü8230±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ800±ß¹â¤Î5Ëü8140±ß¡Ê+1.39¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü8030 ±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü7955±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÍø¿©¤¤¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü7750±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥í¥ó¥°Í¥Àª¤Î¤Ê¤«¤Ç¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü8230±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤È¤Ê¤ê¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¸£°ú¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤¿¤Û¤«¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯<6954>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾åÃÍÄÉ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤ò¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.17ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ15.20ÇÜ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê15.18ÇÜ¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤ÈNT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢+2¦ÒÅþÃ£¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹