¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡£
¡¡º£½µ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï2¹æÏ¢Â³ÇµÌÚºä46¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ²ì´îÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£8¥Úー¥¸¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¿·¾Ï¡¦½¤³ØÎ¹¹ÔÊÔ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë»ä¤Î²Ä°¦¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ê¥á¥À¤«¤ï¡Ë¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¹æ¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô»²²Ã·¿¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¡Ø¥á¥À¤«¤ï¡Ù¥é¥Ö¥ì¥¿ーÁª¼ê¸¢¡×¤Î³«Ëë¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤ÏÆÉ¼Ô¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢ËÜ»ï¥Þ¥ó¥¬¤ÎÍó³°¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºî¼Ô¤Îµ×À¤Íö»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢µ×À¤»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿ä¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ±þÊç¤·¤è¤¦¡£¡Ú¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë»ä¤Î²Ä°¦¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Û