¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥·¥ãー¥×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS¡×¤Î55V·¿4KÍµ¡EL¡Ö4T-C55EQ1¡×¡õ75V·¿4K±Õ¾½¡Ö4T-C75EL1¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
AQUOS 4T-C55EQ1
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ãー¥×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢55V·¿4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS 4T-C55EQ1¡×¤È75V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS 4T-C75EL1¡×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
AQUOS 4T-C55EQ1
»²¹Í²Á³Ê¡§198,000±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§144,800±ß
³ä°úÎ¨¡§27¡ó
¡¡Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤¬²èÁÇ¤´¤È¤Ë±ÇÁü¤òÀ©¸æ¤·¡¢¿¼¤¤¹õ¤Èµ±¤¡¢Ë¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ç¹â²è¼Á¤ò¼Â¸½¡£°Å¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÌÀ°Å¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤ò¹â¤á¤ëÍµ¡¥Ñ¥Í¥ëÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖSparkLing Drive¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4K²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖMedalist S3¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤¬¸¡ÃÎ¤¹¤ë¿Í¤Î´é¤ä¶õ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¾ðÊó¤È¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¥¸¥ã¥ó¥ë¾ðÊó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿§ºÌ¡¦ÌÀ°Å¡¢ÀººÙ´¶¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
AQUOS 4T-C75EL1
²áµî²Á³Ê¡§198,000±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§188,000±ß
³ä°úÎ¨¡§5¡ó
¡¡¥Õ¥ëHD¤Î4ÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó829Ëü¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë²èÁÇ¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢³°¸÷¤ä¾ÈÌÀ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤òÄã¸º¤¹¤ë¡ÖÄãÈ¿¼Í¡×½èÍý¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤4K±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£4K²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖMedalist S3¡×¤òÅëºÜ¡£
¢¨»²¹Í²Á³Ê¤ª¤è¤Ó²áµî²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£