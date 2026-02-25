Á°ÅÄ°¦¡¢²ÈÂ²Ì©Ãå4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¤Î15ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¡ÈËÜÌ¾Æþ¤ê¡É¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¡Ö´ò¤·¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¸µ»ÒÌò¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤ÎÃæÂ¼´ªÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î42ºÐºÊ¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÎÊú¤¤·¤áÊý¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¡×²ÈÂ²Ì©Ãå4¥·¥ç¥Ã¥È
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö´ªÂÀÏº 15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿ ³Ú²°¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¶»¤¬¥¸¡¼¥ó¤È¤·¤¿¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHappy Birthday ¼·½ïÈ¬¡×¤ÈËÜÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¹¥¤È²¦´§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿´ªÂÀÏº¤òÉã¡¦´ª¶åÏº¤¬ÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£Á°ÅÄ¤ä¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤â´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÎÊú¤¤·¤áÊý¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·»ÄïÃç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï2009Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÆóÂåÌÜ ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡Ê¸½Ï»ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ë¤È·ëº§¡£2011Ç¯2·î22Æü¤ËÂè°ì»Ò¤ÇÄ¹ÃË¤Î»°ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡ÊËÜÌ¾¡¦¼·½ïÈ¬¡Ë¤ò½Ð»º¡£2013Ç¯5·î22Æü¤ËÂèÆó»Ò¤Ç¼¡ÃË¤ÎÆóÂåÌÜ ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡ÊËÜÌ¾¡¦Å¯Ç·¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á°ÅÄ°¦¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡Á°ÅÄ°¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
