¡¡»²±¡¤Ï£²£µÆü¸áÁ°¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷£³£±£µ¿Í¤ËÅöÁª½Ë¤¤Ì¾ÌÜ¤Ç£±¿Í¤¢¤¿¤êÌó£³Ëü±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÄÌ¾Éô´´»öÄ¹¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©Âè£²Áªµó¶è»ÙÉô¤«¤éµÄ°÷¸Ä¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖË¡Îá¾å¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£²È¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÁ¬¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯ÅÞ¤Î´óÉÕ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÄÌ¾Éô»á¤Ï¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËÀÐÇË¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¼«Ì±µÄ°÷¤Ë£±£°Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤äÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ´Ö¤Ç¹ç°ÕºÑ¤ß¤Î£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£µÃû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüÊÆ¤ÎÁê¸ßÍø±×¤ÎÂ¥¿Ê¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¹ç°Õ¤òÃå¼Â¤ËÍú¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï£²£µÆü¸áÁ°¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÁ´³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î´ðËÜÅª¼Áµ¿¤ò£²£·Æü¡¢£³·î£²¡¢£³Æü¤Î·×£³Æü´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£