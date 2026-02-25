ごはんの時間を楽しみにしている猫ちゃんは多いもの。そんなごはんタイムを待つ子猫の様子が可愛いと、再生回数87万回を超える反響を見せています。投稿者さんにごはんをせがむ子猫の光景は、「なりふり構わずｗ」「かわいい声とお顔に癒されます♡」と、たくさんの人に笑顔を届けることに。リアクション上手な子猫たちの姿に癒やされる人が続出しています。

【動画：ケージの中からごはんの催促をする子猫→顔を押しつけすぎた結果…『衝撃の表情』】

ごはんを催促するティちゃんとラブちゃん

ごはんを楽しみにする猫ちゃんの様子に笑顔になってしまうと話題となっているのは、Instagramアカウント『まりも日記』に投稿された子猫たちの姿。この日、保護猫のキジトラ猫ティちゃんと保護猫の黒猫ラブちゃんは、ケージの中から投稿者さんに熱い視線を送っていたそう。その理由は、ごはんが食べたいから！

そのため、ティちゃんとラブちゃんは、ケージの隙間から顔を覗かせて一生懸命投稿者さんにアピールをしていたのでした。

きっと、そんな可愛らしい姿に思わず笑顔になってしまう人も少なくないことでしょう。しかし、ふたりの様子をよく見てると、さらにクスッと笑ってしまいそうな光景が広がっていたといいます。

変顔になってしまうほどごはんが楽しみなティちゃん

ケージの隙間から顔を出して、ごはんをおねだりしていたティちゃんとラブちゃん。そんなティちゃんのお顔をよく見てみると…なんと、ケージに顔を押しつけすぎて変顔になっていたそう！

ティちゃんの可愛いお顔は、視線があらぬ方へと向いてちょっとしたホラーな光景に。（笑）

きっと、それだけごはんが楽しみなのでしょう。そんな必死なティちゃんとラブちゃんの姿に、温かな笑いが巻き起こることとなったのでした。

くるくると変わるふたりの表情に目が離せない！

そんな予想外の反応を見せてくれたふたりは、別の日にも見入ってしまう表情を見せてくれたそう。この日もケージ越しに投稿者さんへ視線を送っていたラブちゃんとティちゃん。すると、突然ラブちゃんの動きが止まったといいます。

いったいどうしたのかとラブちゃんの様子をよく見てみると…ラブちゃんの目がまん丸に開かれて、一点をジッと見つめていたそう！人には聞こえない音や見えないものを感じているのか、ラブちゃんはしばらくの間、その格好のまま固まっていたそう。

そんなくるくると変わるラブちゃんとティちゃんの愛くるしい表情に、目が離せなくなってしまう人が続出することとなったのでした。

ごはんが欲しくて思わず変顔になってしまう子猫たちの姿には、「荒ぶっておられる（笑）」「顔が変顔になってるの可愛すぎる」「子猫からしか得られない栄養がありますね」と、温かな笑いが巻き起こることに。

Instagramアカウント『まりも日記』では、保護猫のティちゃんとラブちゃんが里親さんのもとへ旅立つまでの様子や、投稿者さんの愛猫みたらしちゃんとミーアキャットのまりも君の日々が投稿されていますよ。

ティちゃん、ラブちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

