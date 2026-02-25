サウサンプトンのMF松木玖生が圧巻の２ゴール！待望のリーグ戦初得点、スタメン起用に応えて躍動
現地２月24日開催のチャンピオンシップ（イングランド２部）34節で、松木玖生を擁するサウサンプトンが、斉藤光毅が所属するQPRと対戦。５−０で圧勝した。
両日本人MFが先発したこの一戦に、右サイドハーフで先発した松木が躍動。まずは１−０で迎えた後半アディショナルタイム１分、CKにヘッドで合わせ、待望のリーグ戦初ゴールを決める。
さらに50分、味方のシュートを相手GKがセーブしたこぼれ球に反応。鋭いダイレクトシュートで２点目を奪ってみせた。
22歳のレフティはこれが公式戦４ゴール目。眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生がFAカップで決めた鮮烈弾！
両日本人MFが先発したこの一戦に、右サイドハーフで先発した松木が躍動。まずは１−０で迎えた後半アディショナルタイム１分、CKにヘッドで合わせ、待望のリーグ戦初ゴールを決める。
さらに50分、味方のシュートを相手GKがセーブしたこぼれ球に反応。鋭いダイレクトシュートで２点目を奪ってみせた。
22歳のレフティはこれが公式戦４ゴール目。眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生がFAカップで決めた鮮烈弾！