º£Æü25Æü(¿å)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ïµ¤°µÄã²¼¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹Åç¤ä¹âÃÎ¤Ç¤Ï¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¡¡Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ
º£Æü25Æü(¿å)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¯¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü¤è¤ê10¡î¶á¤¯Äã¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤²¹¤ÎÊÑ²½(´¨ÃÈº¹)¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸
