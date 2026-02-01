[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº]²èÁüÆþ¤ê¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Ä¶´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡ª¡¡¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´ÉÍý¤¹¤ëMacÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡ÉI¡É
¡¡Mac¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¹¥¤ß¤Î²èÁü¤òÅ½¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖImage2icon¡×¤À¡£
¥¢¥¤¥³¥óºîÀ®¥¢¥×¥ê¡ÖImage2icon¡×¤ÎÉ½¼¨Îã¡£ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëMacÍÑ¥¢¥×¥ê¤À¤¬¡¢¤ä¤ä¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤äÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï1500±ß¤ÇÇã¤¤ÀÚ¤ê¡£
²èÁü¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç²èÁü¤òÅ½¤ê¤¿¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢²èÁüÆþ¤ê¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ê¥É¥í¥Ã¥×¸µ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë²èÁü¤¬Å½¤é¤ì¤ë¡Ë¡£²èÁü¤ÎÇÛÃÖ°ÌÃÖ¤âÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Õ¥©¥ë¥ÀÁ´ÂÎ¤ò²èÁü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤·¤¿²èÁü¤ò»È¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¢～¤é³Ú¤·¤¤¢ö¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥Á¥ã´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¥ÉÄêÈÖ¤Î¥¢¥×¥ê¡×¤é¤·¤¯¡¢¤µ¤¹¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½À¤È»ÈÍÑ´¶¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ê¤¼²èÁüÆþ¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤Ä¤¯¤ë¡©¡¡³Ú¤·¤¤¤«¤é¡©¡¡ÌÜÅª¤Ï¥Ê¥Ë¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤±¤Ã¤³ーÀÚ¼Â¤ÊÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð²¶¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜµ»ö¡ÖÇ¤¬¤¿¤ê¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÃÏ°èÇ¤ò¼èºà¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÃÏ°èÇ¤È¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢µ»ö¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ÎÇ¼Ì¿¿¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¤Î¼Ì¿¿¤â»£¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´ー¤¤Ëç¿ô¤ÎÇ¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°èÇ¤ÎÇ¼ï¤âÌ¾Á°¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»£¤Ã¤¿ÃÏ°èÇ¤ÎÊ¬Îà¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£²¶¥ëー¥ë¤ÎÅ¬Åö¤ÊÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ä·ë¶É¡¢»£¤Ã¤¿Ç¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ì¾Á°ÊÌ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»ÅÊ¬¤±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Á¤ã¤ó¡©¡¡¤Ã¤Æ¤É¤ÎÇ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢²¶¥ëー¥ë¤Î·×²èÀ¤Î¤Ê¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤ÆÇ¸¡º÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤¢¤¡～¤¢¤ÎÇ¤«¡ª¡×¤È¤ä¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÇ¤Î´é¤äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê²¶¥ëー¥ëÌ¾Á°¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤»¤º¡¢Ç¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìÈ¯¤Ç»×¤¤½Ð¤»¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾å¤Ë³Æ¼ïÃÏ°èÇ¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¿È¤Î¼Ì¿¿¤â¤¹¤°»×¤¤½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼êÆ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¼ê´Ö¤¬¤«¤Ã¤ÆºÃÀÞ¤·¤¿¡£¤À¤¬Á°½Ð¤Î¡ÖImage2icon¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤é²èÁü¤È¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ç¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡£¼êÆ°¤Î256ÇÜÂ®¤¤¤¼¤§～¥Ã!!!¡¡¤È¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î²èÁüÅ½¤ê¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ÇÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÌ¾¤ÏÇ¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤È¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤ÏÇ¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤ò¥¶¥Ã¤ÈÄ¯¤á¤ì¤ÐÇ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â²èÁü¤Ç¤âÌÜÅª¤ÎÇ¤ò¡Ö°ìË¾¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
macOS¥ì¥Ù¥ë¤Ç²èÁüÆþ¤ê¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²èÁü¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ê¤É¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸«¤Æ¤â²èÁüÆþ¤ê¥Õ¥©¥ë¥À¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏAdobe Bridge¤ÎÉ½¼¨¡£
¡¡¤³¤ÎÊýË¡¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²èÁü¤ò°·¤¦ÍÑÅÓÁ´ÈÌ¤ËÍ¸ú¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤¯¤Ë²èÁü¤Î¼ïÎà¤ÈËç¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÌÜÅª¤Î²èÁü¤Ê¤É¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥°¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î²èÁü¤Î¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ê¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£»ë³Ð¤Èµ²±¤ÈÇ¾Ì£Á¹¤ÎÀ¨¤¤¸¡º÷Ç½ÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ²èÁü¤òÃµ¤¹¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤¬¥¤¥¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢Ã±½ãÌÀ²÷¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²èÁü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è～¡×¤ò¼¨¤»¤ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î²èÁüÅ½ÉÕ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥ª¥¹¥¹¥á¡£Á°½Ð¤Î¥¢¥¤¥³¥óºîÀ®¥¢¥×¥ê¡ÖImage2icon¡×¤ò»È¤¦¤ÈÄ¶¼ê·Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖImage2icon¡×¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâÍÆ¤Î²Ä»ë²½¡×¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ²ÄÇ½¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡¡Á°½Ð¤Î¥¢¥¤¥³¥óºîÀ®¥¢¥×¥ê¡ÖImage2icon¡×¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Ë¥Ê¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐmacOS¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡ÖImage2icon¡×¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇ¤°Õ¤Î³¨¤ä¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏWeb¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê.webloc¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¤ò¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¾ðÊó¤ò¸«¤ë¡×¤òÁª¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¡Ö¾ðÊó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡×¤ò³«¤¯¡£¾ðÊó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ïcommand¡Ü£É¡Ê¥¢¥¤¡Ë¤ä¡¢²èÌÌº¸¾å¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡ä¡Ö¾ðÊó¤ò¸«¤ë¡×¤Ç¤â³«¤±¤ë¡£
¾ðÊó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢º¸¾å¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥Þー¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç²èÁü¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥Üー¥É¾å¤Î²èÁü¤ò¥Úー¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¥¤ß¤Î²èÁü¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²èÁü¤¬¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°·¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡¢¤ï¤ê¤È´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ç¡Ö¹¥¤ß¤Î²èÁü¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¡×¤Ç¤¤ë¡£¤Î¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò²èÁü¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº®Íð¤ò¾·¤¤¬¤Á¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¢¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À·Á¾õ¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥³¥ó²èÁü¤Î¾å¤Ë¹¥¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ò¹çÀ®¤·¤Æ¥½¥ì¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥É¥¯¥µ¤¤¼ê½ç¤¬Í×¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¼èÆÀ¢ªÇØ·Ê¤òÆ©ÌÀ²½¢ª¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾å¤Ë¹¥¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤ë¡Ê¹çÀ®¤¹¤ë¡Ë¢ª´°À®¤·¤¿²èÁü¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ê½ç¡£¥á¥ó¥É¥¯¥µ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç～¡©¡¡¥á¥ó¥É¥¯¥µ¥¤¤Ã¤¹¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êmacOS¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÃæ¿È¤¬¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿§Ê¬¤±¤äµ¹æ¡¿³¨Ê¸»ú¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¤À¡£ÊýË¡¤ÏMac¥æー¥¶ー¥¬¥¤¥É¡ÖMac¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³°´Ñ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡×¤Ë´Ê·é¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¥Õ¥©¥ë¥À¤òmacOSÉ¸½à¤Îµ¡Ç½¤Ç¡Ö¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¡×¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
Finder¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡Ë¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁª¤ó¤À¤é¥¦¥£¥ó¥É¥¦±¦¾å¤Î¡Ö¡Ä¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤«¤é¿§ÉÕ¤¤Î¡ü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¿§¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÕ¤±¤¿¿§¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤Ï¡¢ºÆÅÙ¤½¤Î¿§¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ò³°¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¿§¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¿§¤ÏËÜÍè¤Ï¥¿¥°¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¿¥°¡Ê¿§¡Ë¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¿§¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤ËÉÕ¤±¤¿¥¿¥°¤Î¿§¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Ëµ¹æ¤ä³¨Ê¸»ú¤òÅ½¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¾åµ¤Î¿§ÉÕ¤±¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Î¼ê½ç¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤òÁª¤Ö¡£
¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾å¤Ëµ¹æ¤ò¤Ò¤È¤ÄÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³¨Ê¸»ú¤âÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡macOSÉ¸½à¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤è¤ê¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤ËÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¡×¤Ç¤¤ë¡£µ¹æ¤ä³¨Ê¸»ú¤ÏÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¤À¤±¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ÆÊ¬Îà¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Àõ¤¯¹¤¤Ê¬Îà¤Ë¤ÏÊØÍø¤ÊmacOSÉ¸½àµ¡Ç½¤À¤¬¡¢¶¹¤¯¿¼¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸½ºß¤Î²¶¤Ï¡ÖImage2icon¡×Â¿ÍÑÃæ¡£²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥©¥ë¥Àー¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈè¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÁ´Éô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Àー¤Ë²èÁü¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Àー¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Î³¨¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¥Ã!!!