¡¡Cygames¤Ï¡¢Android/iOS/PCÍÑÂÐÀï·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÖShadowverse: Worlds Beyond¡Ê°Ê²¼¡§¥·¥ã¥É¥¦¥Ðー¥¹WB¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖApocalypse Pact / ¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È¡×¤ò2·î26Æü¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥Ðー¥¹WB¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡£76Ëç¤Î¿·¥«ー¥É¤È¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥Á¥±¥Ã¥È¡×2Ëç¡¢¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¢ー¥È¥«ー¥É¡×2Ëç¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯¤è¤ê¿·Ç½ÎÏ¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥È¡×¤È¡Ö·ë¾½¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ä¤êPP¤¬¥³¥¹¥ÈÌ¤Ëþ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥È¤ä·ë¾½¤Î¥³¥¹¥È°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥È¥¹¥Ú¥ë¤ä·ë¾½¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¿·¥«ー¥É¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤òÀè¹Ô¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
À¨Îõ¤ÎÅ··õ
¡¡¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤Ï¥¯¥é¥¹¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ç»È¤¨¤ë1¥³¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥ë¥«ー¥É¤À¡£
¡¡¸ú²Ì¤ò1¤ÄÁªÂò¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ú¥âー¥É¡ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Ã¥¤«¤é1Ëç¤ò°ú¤¯¡×¤«¡ÖÁê¼ê¤Î¾ì¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤Ë3¥À¥áー¥¸¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ú¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹_3¡Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¥³¥¹¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ì¤ÐÎ¾Êý¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤âÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¾å¤Ë1¥³¥¹¥È¤ÈPP¾ÃÈñ¤âÈó¾ï¤Ë·Ú¤¤¡£¥Ç¥Ã¥¤òÁª¤Ð¤º¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥«ー¥É¤À¤í¤¦¡£¡ÚÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡Û
¡ã¥¯¥é¥¹¡ä
¥í¥¤¥ä¥ë
¡ã¥«ー¥É¤ÎÊ¬Îà¡ä
¥¹¥Ú¥ë
¡ã¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ä
¥´ー¥ë¥É
¡ã¥¿¥¤¥×¡ä
¥¢¥µ¥¤¥é¥ó¥È
¡ã¥³¥¹¥È¡ä
1
¡ã¸ú²Ì¡ä
¡Ú¥âー¥É¡Û1¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Æ¯¤¯¡£
¡Ê1¡Ë¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Ã¥¤«¤é1Ëç¤ò°ú¤¯¡£
¡Ê2¡ËÁê¼ê¤Î¾ì¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤Ë3¥À¥áー¥¸¡£
¡Ú¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹_3¡Û1¤Ä¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¡£
¡¡1¥³¥¹¥È¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ÊÁê¼ê¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢1～4¥¿ー¥óÌÜ¤Û¤É¤Î¥²ー¥à¤Î½øÈ×¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î¹â¤¤¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÃ±ÂÎ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë·â¤Æ¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡¡¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥¯¥é¥¹¤ÎÂÎÎÏ3¤Ç¡Ú¼é¸î¡Û¤ò»ý¤Ä¡Öñ§É÷¤ÎÅ·¶È¡¦¥°¥êー¥à¥Ë¥ë¡×¤ä¡¢¡ÖµÙÆü¤Î²¦½÷¡¦¥×¥ê¥à¡×¤Ê¤É¤Î¡ÚÀøÉú¡Û¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÖ¤·¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Úñ§É÷¤ÎÅ·¶È¡¦¥°¥êー¥à¥Ë¥ë¡Û
¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¥êー¥Àー¤Ø¹¶·â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ú¼é¸î¡Û¥Õ¥©¥í¥ïー¡£1¥³¥¹¥È¤Î¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤Ç½üµî¤Ç¤¤ì¤Ð¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÂ¿ÌÌÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¥À¥áー¥¸¤ÎÌ·Àè¤¬±¿¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¡Öéþéõ¤Î»ÈÌò¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µー¡×¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥·¥Ð¥ë¥êー¡¦¥·¥ó¥·¥¢¡×¤ä¡Ö¼«Á³¤ÎÍÅÀºÉ±¡¦¥¢¥ê¥¢¡×¤Ç¤ÎÂ¿ÌÌÅ¸³«¤Ê¤É¤ÎÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡1¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤«¤é¡¢½øÈ×¤«¤éÂ¾¤Î¥«ー¥É¤ÈÆ±»þ¤Ë»È¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥«ー¥É¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê½üµî¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ×ÌÌ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥È¥é¥Ö¥ë¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µー¡Û
1Ëç¤Ç3Ëç¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µー¡×¡£¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤¤
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¤ÎÃæ¤ÇÆ±¤¸Ìò³ä¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÖ´Ô¤Î·õÁ®¡×¤Ê¤É¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÊÖ´Ô¤Î·õÁ®¡×¤âÆ±¤¸1¥³¥¹¥È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤Ë2¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¥«ー¥É¤À¡£ÄÉ²Ã¤Ç¡Ö²«¶â¤Î¾®·õ¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ºâÊõ¡¦¥«ー¥É¤ò¡ÚÍ»¹ç¡Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥«ー¥É¤ò1Ëç°ú¤¯¸ú²Ì¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÖ´Ô¤Î·õÁ®¡×¤Ï¡ÚºâÊõ¡Û¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò°·¤¦¡ÖºâÊõ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ç¶¯¤¯³èÌö¤¹¤ë¥«ー¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¤Ç»È¤¦Äã¥³¥¹¥È¤Î½üµî¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤ÏÂç¤¤Ê³èÌö¤ò¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤Ï1¥³¥¹¥È1¥É¥íー¤Î¥«ー¥É¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖºâÊõ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤ËÅêÆþ¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥É¥íー¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥«ー¥É¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊÖ´Ô¤Î·õÁ®¡Û
¡ÖºâÊõ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê1¥³¥¹¥È¥«ー¥É¡£¡ÖÀ¨Îõ¤ÎÅ··õ¡×¤È¥«ー¥É¤Î¸ú²Ì¤â»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥³¥¹¥ÈÂÓ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦
¡¡Â¾¤Ë¤âÎà»÷Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Öµ±¤¯¶â²ß¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Öµ±¤¯¶â²ß¡×¤Ï¡ÖÎï¶â²Ö¡¦¥¦¥ó¥±¥¤¡×¤Ê¤ÉÂ¾¥«ー¥É¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Î¤ß¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¥«ー¥É¤À¤¬¡¢0¥³¥¹¥È¤Ç¥é¥ó¥À¥à2¥À¥áー¥¸¤«1¥É¥íー¤òÁª¤Ù¤ëÈó¾ï¤Ë¶á¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤Î¥«ー¥É¤À¡£¡Öµ±¤¯¶â²ß¡×¤ò¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¥«ー¥É¤ä¡¢¡ÖÊÖ´Ô¤Î·õÁ®¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥íー¡õ½üµî¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Úµ±¤¯¶â²ß¡Û
¡¡ÁíÉ¾¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÀµÄ¾¤É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¤Ë¤âºÎÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÉ¥«ー¥É¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½½øÈ×¤«¤é°µ¤ò¤«¤±¤ë¥¢¥°¥í¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥Ã¥¤¬Î®¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÈ×ÌÌ¤ò½èÍý¤Ç¤¤Ä¤ÄÉå¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤Î¥«ー¥É¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥µ¥¤¥é¥ó¥È¡×¤ò»ý¤Ä¥«ー¥É¤Ê¤Î¤Çº£¸å¤Î¥«ー¥É¼¡Âè¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ç¥Ã¥¤Î´ðÁÃ¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·ÃÆ¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤é¤¼¤Ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
