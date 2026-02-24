アイナ・ジ・エンド、夕陽バックの美脚ショット公開「映画のワンシーンみたい」「幻想的な雰囲気」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが2月23日、自身のInstagramを更新。下積み時代を明かした。
【写真】紅白出演31歳歌手、太ももから足先までスラリ
アイナは「最近のこと」と切り出し「とある撮影でずっといきたかった国へ 知らないことも沢山学び、色々感じてきたので お楽しみにしていて欲しいです」と報告。引き締まった脚が際立つ白いロングカーディガン姿で窓辺に腰掛け、夕陽をバックに遠くを見つめる姿を披露している。
他にも、俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で音楽家のCocomiとのCM撮影時の様子や、歌手で女優の鈴木愛理、4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子と共に出演した22日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）の3人並んだオフショットも投稿し「だいじなともだちと、こうやってお仕事ができるなんて 本当に嬉しいことです。いつもありがとうございます」と感謝の言葉を続けている。
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「美しすぎる」「スタイル抜群」「うっとりする」「幻想的な雰囲気」「自然体な笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アイナ・ジ・エンド、幻想的な夕景ショット披露
◆アイナ・ジ・エンドの投稿に反響
