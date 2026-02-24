歌手の工藤静香さん（55）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・ビビとの2ショットを披露した。

「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」

工藤さんは、「ツンデレ ビビと」といい、「クマの耳」カチューシャをつけた愛犬・ビビをハグするショットなど5枚の写真を投稿。「この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている笑笑」とつづり、「だって、前代未聞のツンデレ 半端ない」と紹介した。

その理由はというと、「私がニコニコしていても、『スンッ』てしてるでしょ？」といい、「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」と語っていた。その様子が「もう可愛くてね」と愛犬・ビビにメロメロのようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、工藤さんは水色のニット帽をかぶり、チェック柄のトップスを着用。「クマの耳」カチューシャをつけた愛犬・ビビをハグする姿を披露していた。

この投稿には、「可愛すぎて画面が割れそうです」「どちらも可愛すぎ」「なんか癒されるツーショット」「帽子がめっちゃ似合ってますね」「可愛さの破壊力がヤバい」といったコメントが寄せられていた。