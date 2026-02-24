茨城退団のタイラー・クックはプエルトリコへ移籍…退団発表前に移籍先クラブが加入を発表

2月23日に茨城ロボッツを電撃退団したタイラー・クック。選手からの申し出を受けて双方合意の上で契約を解除し、すでに移籍先は決定済みと発表されていた。その退団発表前の同20日に、プエルトルコのオソス・デ・マナティが、クラブのInstagramを通して同選手の加入を発表していた。









現在28歳のクックは、206センチ113キロの体格を誇るビッグマン。クリーブランド・キャバリアーズ、デンバー・ナゲッツ、ブルックリン・ネッツ、デトロイト・ピストンズ、シカゴ・ブルズでNBA通算65試合に出場した実績を持つ。Gリーグ、オーストラリア、スペイン、トルコのチームでもプレーし、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に茨城へ加入。B1第23節終了時点で33試合に出場し、1試合平均12.9得点6.8リバウンド2.7アシストを記録していた。

オソス・デ・マナティは、プエルトリコのトップリーグ（BSN）に所属している。BSNではNBAのプレーオフ期間にシーズンを迎え、デマーカス・カズンズなど元NBA選手なども多数プレー。現在レバンガ北海道をけん引するジャリル・オカフォーも同リーグで活躍を見せていた。オソス・デ・マナティには、過去2シーズンを京都ハンナリーズでプレーしたビッグマンのチェイク・ディアロやノリス・コールなども籍を置き、2024年にはファイナルまでコマを進めていた。

Bリーグ1年目で「度重なる怪我や対戦チームの徹底した対策により、プレー面、メンタル面でもBリーグでプレーすることにアジャストできず苦しんでいた場面が多くあった」と、茨城の落慶久ゼネラルマネージャーが明かしていたクック。3月21日に開幕を迎えるプエルトリコのリーグで新たな戦いに臨む。

【動画】クックが25得点16リバウンドを挙げた京都戦プレーまとめ