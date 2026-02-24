工藤静香、デーツ使ったスイーツ披露に反響「たくさん食べてもヘルシー」「噛み応えあって満足できそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】歌手の工藤静香が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスイーツを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「いつもお洒落」焦げ茶色の手作りスイーツ
工藤は「デーツにカカオカポチャの種、黒ゴマ」とつづり、白い小皿に乗せられたスイーツの写真を投稿。かみごたえのありそうな、美味しそうな焦げ茶色のスイーツが並んでいる。
また、2本目のストーリーズでは「笑」「かぼちゃの種！」と記しており、どうやら「カカオカポチャの種」のタイプミスであったことも付け加えている。
この投稿は「体に良さそう」「いつもお洒落なスイーツ」「デーツとかぼちゃの組み合わせが美味しそう」「タイプミス可愛すぎる」「料理もお菓子作りも完璧で憧れる」「たくさん食べてもヘルシー」「噛み応えあって満足できそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
