

クレーンゲームの景品の白菜 オタカラアミューズ 津山店 津山市河辺

岡山県津山市のゲームセンターにユニークなクレーンゲームが登場し、人気を集めています。まるでスーパーマーケットのような「景品」とは？

津山市河辺にあるゲームセンター、「オタカラアミューズ 津山店」です。

（記者リポート）

「こちらに変わった景品があるそうなんですが……玉ねぎ！ 玉ねぎが入っていますよ！ こちらは白菜が3玉も入っています！」

景品はなんと「野菜」。キャベツ4玉に白菜3玉！景品がゴロゴロ落ちる様は迫力があります。

別の台にはイチゴやリンゴなどのフルーツ。こちらでは、20個入りの卵が入荷しました。

吊り下げられたリングをフックに引っかけられたら景品ゲットです。他にも……。

（記者リポート）

「こちらの景品、冷凍のサーロインステーキ300gです！ ずっしり豪華ですね～」

肉やアワビなどの冷凍食品、洗剤やトイレットペーパーも並び、まるでスーパーマーケットのようです。

（マヨネーズをゲットした男性）

「取れました！ 奥さんが喜ぶかなと思います」

こちらの男性は、インタビュー中に数回のチャレンジでキャベツ4玉をゲット。

（キャベツ4玉をゲットした男性）

「取れちゃいました。めちゃくちゃ良かったです。一週間くらいキャベツで過ごせそうなので」

その直後……。今度は大根5本を1発ゲットの大収穫！

（大根5本をゲットした男性）

「（Q.簡単でした？）100円で取れちゃった。取れると思わなかったのでちょっと今戸惑っています。大収穫ですね、ちょっと煮物でも作ろうかな」

（オタカラアミューズ 津山店／堀 正憲さん）

「当店はファミリー層をメインとして考えていて、そこに向けた取り組みとして生鮮食品とか冷凍食品、日用品を増やしていった方が皆さんに喜んでもらえるので」

今までフィギュアやぬいぐるみを景品にし、客の約8割が男性でしたが、ファミリー層や主婦層向けに約2年前にドリンク商品を置いたそうです。さらにターゲット向けの景品を、と約半年前から日用品、約3カ月前から野菜や卵などを置き始めました。

その結果、2月は客の約半数が女性に。ファミリー層もぐっと増えたといいます。

（親子連れ）

「やってみたくなりますよね、『もしかしたら』みたいな」

（洗剤3箱をゲットした親子連れ）

「今3回ですね。（Q.お得ですね）そうですね、だいぶお得になりますね。生活の助けになってくれますんで」

記者もチャレンジしましたが……実力不足、10回トライするも1つも取れず。

（記者）

「全然だめだ。結構悔しいですね、これは……」

コツは……？

（オタカラアミューズ 津山店／堀 正憲さん）

「（リングの）揺れとタイミングを合わせてもらう。ブースにもよるんですけれども、その揺れを利用してはめることもできる。慣れてもらったら」

今ではこうした日用品ゲットを目指して通う常連さんも多いとか。今後、冷凍の弁当やカレーなどを入荷する予定だということです。

（オタカラアミューズ 津山店／堀 正憲さん）

「世代を超えて楽しめるような お店作りができたらな」