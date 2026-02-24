初回から高視聴率を記録している鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。その第5話が2月22日に放送され、物語の新たな展開に反響が寄せられています。

【写真】冬橋の「決して語られることのなかった過去」が明らかに…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

＊以下2月22日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。

だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。

この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方を追うことと組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。

鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（永瀬廉）。彼のもとを訪れた二人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。

決定的な情報が掴めない中で、突如としてあの男が姿を現す。

儀堂だ！

早瀬と一香は、すべてを終わらせるため、直接対決を決意し、現場へ向かう。

……しかし、そこで待っていたのは、誰も予想しなかった衝撃の展開だった。

母ちゃんがずーっと…

儀堂を捕まえるため、チャーハンを食べながら今後の作戦会議をする早瀬と一香。

5話では儀堂が早瀬になりすまし、一香をだましていたことから、一香は「二人だけの暗号を決めておこう。また儀堂にだまされるかもしれないから」と言います。

それに対し早瀬は「じゃあ一香さんに会ったら、こうやります」と手で両耳をつまんで引っ張るアクションを提案。

「子供のころ、母ちゃんがずーっと僕にやってきて、夏海と僕も拓海にやってました」と言うと、それを聞いた一香は「それにしよう」と即答し、受け入れました。



(C)TBS

変だと思わないの…？

早瀬が決めた「独特すぎる暗号」を一香はノーリアクションで受け入れたことから視聴者の間で「夏海が一香にリブートしている」説が再燃。

「一香あまりに無反応すぎ」「一香があっさり受け入れたのは陸が拓海にやっていたのを知ってたから？」「これまでも一香が夏海だと思う伏線はたくさんあった」「このシーンがあること自体に意図を感じる」などと反応していました。

一方で「ただ時間がないから何でも良かったのか」「今後は儀堂と早瀬がこの暗号を使って一香をだます展開になるのか？」などと推測する人もいました。



(C)TBS