4305P

ハーマンインターナショナルは、JBLのネットワーク再生対応アクティブスピーカー「4305P」、「4329P」、さらにネットワークプレーヤー「MP350 Classic」の新ファームウェアにおいて、Qobuz Connectに対応。さらに、Spotify Connectによるロスレス再生にも対応した。

4329P

ネットワークプレーヤー「MP350 Classic」

対応ファームウェアバージョンは、4305Pと4329Pが「V2145」、MP350が「V 2141」。

アップデートにより、スマートフォンやPCを介さず、各種音楽配信サービスからダイレクトかつ高音質なストリーミング再生が可能になった。

Qobuz Connectでは、Qobuzアプリから直接操作することで、ハイレゾ音源を含むQobuzの楽曲を、機器本体でデコードし、最高音質で再生できる。

Spotify Connectでも、ロスレス再生に対応。圧縮による情報損失を抑え、より原音に近いクオリティで音楽を楽しめるという。