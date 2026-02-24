Snow Manの佐久間大介がXで、自身が火曜レギュラーとして隔週で出演している『ラヴィット！』（TBS系）の放送前オフショットを公開した。

【写真】佐久間大介の内巻きレイヤーヘア＆まん丸お目目の『ラヴィット！』オフショットなど①～⑤

■きょんと寄り添い『ラヴィット！』ポーズを決める佐久間

佐久間は2月24日の放送直前の7時58分に「ラヴィット！はじまるよーー！！見てね！！！キョンさんと！！」と添えてオフショットを投稿。佐久間はまん丸な目でにっこりほほ笑み、顔回を内巻きにカールしたレイヤーヘアで自撮り。

満面の笑みを浮かべるコットンのきょんと寄り添い、ふたりで人差し指と親指で“L”を作る『ラヴィット！』ポーズを決めている。

コメント欄には「朝から美しい」「髪型お似合い」「ふたりともかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

佐久間は放送終わりにもスタジオで『ラヴィット！』ポーズを披露し、「ドンデコルテの銀次さんがMVPすぎて大好きでしたww 笑いすぎて喉枯れるかと思いましたw」と投稿している。

なお前日の2月23日は、主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開直前イベントへの登壇、さらにその主題歌にもなっているSnow Manの新曲「オドロウゼ！」MV解禁と、話題を振りまいた佐久間。

「仕事終わった～！！！！」とポストしたのは22時15分だったということもあり、コメント欄には「夜も遅かったのにお疲れ様です」「朝早くから偉い」「今日もさっくん祭りだ」などといったファンの声も届いている。

■『ラヴィット！』放送2分前に公開のオフショット

■『ラヴィット！』放送後に「笑いすぎて喉枯れるかと思いましたw」

■『スペシャルズ』公開直前イベントショット

■「オドロウゼ！」MV解禁に「祭りだーーーーーーー！！！！」

■「仕事終わった～！！！！」報告ポスト