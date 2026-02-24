

制作した「メタバース善通寺市」を市長に報告する穴吹デザインカレッジ ゲームクリエイター学科の学生

香川県善通寺市の名産品などを紹介した「メタバース空間」を高松市の専門学校生が作り、善通寺市長に報告しました。

（記者リポート）

「メタバース空間に入っていきますと善通寺市の特産品がたくさん並んでいます。そして自分の興味があるものをゆっくりと見ることができます」

善通寺市と学校法人穴吹学園は2019年、人材の育成と善通寺市の交流人口を増やすことなどを目的に包括連携協定を締結しました。

穴吹デザインカレッジの学生が善通寺市を題材にした「メタバース善通寺市」を約1年間かけて制作し、学生がその出来栄えを市長らに報告しました。

特産品が紹介されている空間は、国の重要文化財に指定されている旧善通寺偕行社を再現しています。

（バーチャル空間を紹介するAI音声）

「こういうバーチャルをベースで、善通寺ならではの特産品・有名な四角いスイカそういうのを知ることができる」

（穴吹デザインカレッジ ゲームクリエイター学科／市尾幸平さん）

「あまり小難しいものを作らず、一目でぱっと見ただけでわかるような特産品を作ることに努力しました」

市民に扮したアバターが善通寺市の夏祭りの会場でにぎわいを持たせるなど工夫も盛り込まれています。今後、善通寺市を全世界の人たちに知ってもらう方策を検討します。

（善通寺市／辻村 修 市長）

「入口の部分で（SNSなど）どういったものにつなげるかが大事なのではないかな」