TWICE¥µ¥Ê¤¬¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤ÇÂç¿Í¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Àー¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡ªµÓ¤ò¹¤²¤Æ¥Ôー¥¹¤¹¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤È¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»Ñ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥Ýー¥º¤¹¤ëTWICE¥µ¥Ê②NY¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿TWICE¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»Ñ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¥µ¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï1Ç¯¤Ë1²óÃå¤ë¤«Ãå¤Ê¤¤¤«¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Àー¥Çー¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢µÓ¤ÈÏÓ¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¥Ôー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
È±¤Ï¥íー¥Ý¥Ëー¤Ç¤æ¤ë¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤Î¥µ¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃå¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーNY¸ø±é¤ò³«ºÅ¡ª
¤Ê¤ª¡¢TWICE¤Ï2·î18Æü¡¢20Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥â¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN NEW YORK¡Ù¤ò³«ºÅ¡£1ÆüÌÜ¤Î¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥Ê¤Ï¤³¤Î¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£