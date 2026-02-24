Nothingは、まもなく新型のミドルレンジスマートフォン「Phone (4a)」シリーズを発売する予定です。これに合わせ、同社製品の最大の特徴である「Glyph（グリフ）インターフェース」の進化を示すティザーが公開されました。

↑Glyphインターフェースの歴史（画像提供／Nothing）。

Glyphインターフェースとは、Nothing Phoneシリーズの背面に搭載された独自のLEDライトシステム。通知や着信を視覚的に知らせることで、音を鳴らさずに状況を確認できるというメリットがあります。

これまでGlyphインターフェースは、世代ごとにその姿を変えてきました。Phone (1)やPhone (2)ではバー状のLEDでしたが、Phone (3)では489個のマイクロLEDを用いた「Glyphマトリックス」に発展。そして、今回のPhone (4a)では「Glyphバー」へ回帰するようです。

Nothingの公式ブログによると、新しいGlyphバーは6つの正方形ライトで構成されており、それぞれに制御可能な9つのミニLEDを搭載しているそう。前世代の(3a)シリーズと比較して明るさが40%向上した一方、光のにじみは抑えられています。これほど高輝度でありながら、以前のGlyphインターフェースよりも周囲の気を散らさないように設計されているといいます。

Phone (4a)シリーズは2026年3月5日に発売予定。以前に流出した情報によれば、価格は標準モデルが389ユーロ（約7万1000円※）〜、Proモデルは479ユーロ（約8万7000円）〜とのこと。もしこの通りであれば、日本で5万4800円〜販売された前世代よりも価格が上昇することになりそうです。

※1ユーロ＝約182.5円で換算（2026年2月24日現在）

Source: Nothing Via: Android Authority

