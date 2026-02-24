(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

劇場上映中のNetflix映画「超かぐや姫!」が、1週間限定を撤廃して上映延長が決定。2週目となる2月27日からは上映劇場も拡大し、本編上映後には「ray 超かぐや姫! Version」のミュージックビデオが上映されることも決まった。

2月20日より当初1週間限定として劇場公開を開始した同作は、各劇場で座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには上映回を急遽追加して1日10回以上も上映する劇場も出てくるなど異例の事態となった。

「このような反響と、ファンだけでなく劇場からも熱い要望を受けた」とし、1週間限定を撤廃と上映劇場の拡大が決まった。追加上映劇場は以下の通り。

【追加上映劇場】 T・ジョイ PRINCE 品川 T・ジョイ エミテラス所沢 イオシネマ浦和美園 シネマサンシャイン三郷 イオンシネマ高崎 イオンシネマ茨木 T・ジョイ北九州 T・ジョイ久留米※追加劇場での入場者プレゼントの配布はなし

本編上映後の「ray 超かぐや姫! Version」のMVは、公式YouTubeチャンネルで公開されたものと同じもので、山下監督が直々にディレクションを担当し、本編の舞台裏や物語の続きが新規描き下ろしアニメーションで描かれた特別仕様。

原曲を手掛けたBUMP OF CHICKENのベース担当・CHAMAもXで「映画を観た後にMVを観て、もう一度映画を観る」ことを「超おすすめの見方」として推奨するように、「劇場でも本編と一緒にMVを観たい!」という要望がSNSで多数あがっていたことを受けて、「今回、上映延長＆拡大公開に対する感謝の気持ちとして劇場の協力を得て実現にこぎつけた」という。

【Official MV】ray 超かぐや姫！Version / かぐや (cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ (cv.早見沙織) from #超かぐや姫！