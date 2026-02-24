「ムサコ」は武蔵小杉？武蔵小金井？武蔵小山？若者の過半数が支持したムサコはどこだ
１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、「ムサコ」という地名の略語があることを理解している全国の１５歳〜１９歳の若者（男女）を対象に実施した「東京・神奈川に『ムサコ』と略して呼ばれる地域がありますが…あなたにとって『ムサコ』といえばどこですか？」というアンケート調査の結果を公開。“あのムサコ”が回答の過半数を占めた。
【ムサコ＝武蔵小杉（回答者の５３．５％）】
「パッと思いつきました」
「ぱっと思いついた所」
「最初に思いついた」
「聞いたことがあるから」
「これしか聞いたことない」
「武蔵小山と武蔵小金井は聞いたことがないから」
「武蔵小杉しか分からない」
「武蔵小杉以外知らないから」
「よく行くから」
「よく使う駅だから」
「過去に住んでいた場所から近く、訪れることが多かったから」
「友達が住んでいるから」
「親がそう言ってたから」
「友だちが武蔵小杉をムサコって言ってた」
同サイトは「武蔵小杉駅は１日の利用者数が４０万人を超え、１日の利用者数も全国で上位３０駅に入るターミナル駅。相互直通運転を含めると実質１３路線が乗り入れており、首都圏に住んでいる若者は、どこかしらで『武蔵小杉』という言葉を目にしたり耳にしたりすることで、脳裏に焼き付いてしまっているのでしょう」と分析している。
【ムサコ＝武蔵小金井（回答者の３４．７％）】
「いったことある」
「いつも通っているから」
「この場所知ってるから」
「学校がそこにあるから」
「姉が武蔵小金井の近くに住んでるから」
「高校が武蔵小金井にありみんなムサコって呼んでるから」
「聞いたことあります、中央線だっけ」
「中央線の駅」
「一番武蔵って感じのなまえですよね」
【ムサコ＝武蔵小山（回答者の１１．９％）】
「武蔵小山駅しか使ったことがない」
「武蔵小山の近所に住んでるから馴染みがある」
「電車で通って聞いたことあるから」
同サイトは「首都圏以外の若者で『武蔵小山』と回答する若者は皆無」と知名度の低さを指摘している。