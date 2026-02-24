シャオミ・ジャパンは、Mini LED搭載ゲーミングモデルからクリエイター向けモデルまで、モニター6製品を発売した。Xiaomi Store各店や公式サイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。

「G Pro 27Qi 2026」（左）、「G34WQi 2026」（右）

「Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」

「G Pro 27Qi 2026」は、1152分割のMini LEDバックライトを搭載した27インチゲーミングモニター。価格は5万9980円、3月9日までは早割価格で4万4980円。

解像度は2K（2560×1440）。リフレッシュレートは180Hzで、応答速度は1ミリ秒（GTG）。最大輝度は2000ニト、コントラスト比は1000：1。

グローバルディミングエンジンや、独自のローカルディミングアルゴリズム、AIシーン認識を組み合わせ、バックライトを動的に最適化する。

ゲーム向けに、数種類のクロスヘア（照準）表示や、暗いエリアを瞬時に明るくする機能を備える。また、モニター背面にLEDを内蔵する。

「Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026」

Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026 画面サイズ 27インチ 解像度 2K QHD（2560x1440） アスペクト比 16:9 リフレッシュレート 最大180Hz 応答速度 1ms（GTG） ピーク輝度 2000nits（標準値） コントラスト比 1000：1（標準値） 色深度 10bit そのほかの特徴 Mini LEDバックライト（1152ゾーン分割）グローバルディミングエンジンローカルディミングアルゴリズムAIシーン認識クロスヘア機能暗部補正機能 ポート類 DP×2／HDMI×2／オーディオ×1／DC電源入力×1 大きさ（台座含む） 613.3×227.3×521.2mm 重さ（台座含む） 6kg チルト角度 －5度±2～21度±2 VESA 75×75mm 定格消費電力 65W

「G34WQi 2026」は、曲率半径1500Rの34インチ曲面ゲーミングモニター。価格は4万4980円、3月9日までは早割価格で3万9980円。

解像度はWQHD（3440×1440）で、21:9のワイドアスペクト比。リフレッシュレートは180Hz。最大輝度は400ニト、コントラスト比は3500：1。

色再現を重視したモデルとなっており、色域カバー率はDCI-P3で95％、sRGBで100％。

バックライトは、LEDに流す電流を直接制御する「DC調光」方式を採用。高速なオンオフで明るさを調整するPWM調光と異なり、目が疲れにくいとされる。加えて、TUV Rheinlandの低ブルーライト認証を取得済み。

また、モニター背面にはLEDを内蔵する。

「Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026」

Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026 画面サイズ 34インチ 解像度 WQHD（3440x1440） アスペクト比 21:9（ウルトラワイド） リフレッシュレート 最大180Hz ピーク輝度 400nits（標準値） コントラスト比 3500：1（標準値） 色深度 10bit そのほかの特徴 曲率半径1500RHDR 400DCI-P3 95%sRGB 100%TUV Rheinland 低ブルーライト認証DC調光 ポート類 DP×2／HDMI×2／オーディオ×1／DC電源入力×1 大きさ（台座含む） 811.3×277.3×521.5mm 重さ（台座含む） 6.5kg チルト角度 -5度+2～21度±2 VESA 100×100mm 定格消費電力 65W

「G27Qi 2026」は、Fast IPS液晶を採用した27インチゲーミングモニター。価格は3万2980円、3月9日までは早割価格で2万5980円。

解像度は2K（2560×1440）。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ミリ秒。

最大輝度は400ニト、コントラスト比は1000：1。TUVの低ブルーライト認証を取得済み。

「Xiaomi 2K モニター A27Qi 2026」

Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026 画面サイズ 27インチ 解像度 WQHD（2560x1440） アスペクト比 16:9 リフレッシュレート 最大200Hz 応答速度 1ms ピーク輝度 400nits（標準値） コントラスト比 1000：1（標準値） 色深度 10bit そのほかの特徴 Fast IPSTUV 低ブルーライト認証 ポート類 DP×2／HDMI×2／オーディオ×1／DC電源入力×1 大きさ（台座含む） 612.9×173×470.85mm 重さ（台座含む 4.2kg チルト角度 －5度±2～15度±2 VESA 75×75mm 定格消費電力 48W

「A27Qi 2026」は、優れた色再現性が特徴の27インチモニター。価格は1万9980円。

2K（2560×1440）解像度のIPSパネルを採用し、178度の広視野角を備える。リフレッシュレートは120Hz。

クリエイティブな用途を想定したモデルで、個体別の出荷前キャリブレーションによりΔE＜1の色差となっているほか、複数のXiaomiデバイス間で一貫した色再現となるよう設計されている。

「Xiaomi モニター A27i/A24i 2026」

Xiaomi 2K モニター A27Qi 2026 画面サイズ 27インチ 解像度 2K QHD（2560×1440） アスペクト比 16:9 リフレッシュレート 最大120Hz ピーク輝度 300nits（標準値） コントラスト比 1300：1（標準値） 色深度 10bit そのほかの特徴 IPSパネル視野角178度色差 △E＜1Xiaomiデバイス間での色の一貫性 ポート類 DP×1／HDMI×1／オーディオ×1／DC電源入力×1 大き（台座含む） 621.9×169.8×476.7mm 重さ（台座含む） 3.9kg チルト角度 －5度±2～15度±2 VESA 75×75mm 定格消費電力 36W

「A27i 2026」「A24i 2026」は、高いリフレッシュレートと優れた色精度を比較的手ごろな価格で実現した。

価格は「A27i 2026」（27インチ）が1万4980円、「A24i 2026」（24インチ）が1万1980円。「A24i 2026」は、3月9日まで早割価格の1万980円で購入できる。

解像度はフルHD（1920×1080）、リフレッシュレートは144Hz。個体別のキャリブレーションでΔE＜1の色差となっている。また、TUV低ブルーライト認証を取得済み。

Xiaomi モニター A27i 2026 A24i 2026 画面サイズ 27インチ 24インチ 解像度 フルHD（1920×1080） アスペクト比 16:9 リフレッシュレート 最大144Hz ピーク輝度 300nits（標準値） コントラスト比 1000：1（標準値） 1500：1（標準値） 色深度 8bit そのほかの特徴 色差 △E＜1TUV 低ブルーライト認証 ポート類 DP×2／HDMI×2／DC電源入力×1 DP×1／HDMI×1／DC電源入力×1 大きさ（台座含む） 611.3×170×474.6mm 539.2×170×433.7mm 重さ（台座含む） 3.9kg 3kg チルト角度 －5度±2～15度±2 VESA 75×75mm 定格消費電力 24W