「貴嶺とはもう絶交だ」。昨日まで笑い合っていた友人が、一瞬で敵に変わる。人気子役として活躍する裏で、細山貴嶺さんは凄惨ないじめに遭い、3度の転校を余儀なくされました。逃げ場のない教室、底なしの絶望。死を意識するほど追い詰められた彼が、31歳になった今、かつての自分と同じように苦しむ人へ伝えたいのは「命を守るためなら、逃げていい」という切実な願いです。

【写真】この笑顔の奥に何が…壮絶ないじめを経験していた細山さん（4枚目/全21枚）

※本記事は「自殺」に関する描写が出てきます。体調によっては、ご自身の心身に影響を与える可能性がありますので、閲覧する際はご注意ください。

幼稚園時代からいじめを受けるも「つい我慢を」

── 細山さんは生後2か月から子役として活躍されていましたが、学校ではずっといじめにあっていたそうですね。とてもつらい思いをされたと。

細山さん：最初にいじめられた記憶があるのは、幼稚園のときです。みんなで工作を作る時間があったのですが、そのときに、ある友だちが全員分の工作の材料を砂場に投げ捨てたんです。その子は先生に「貴嶺がやった」と濡れ衣をかぶせてきて。でも、「僕がやったんじゃない」と、そのときは言えませんでした。

完全にとばっちりですが、それで先生に怒られてしまいました。否定できればよかったんですが、平和主義というか、もめ事を起こしたくないタイプで…。「波風を立てたくない。自分がガマンして丸くおさまればそれでいい」と、考えがちな性格が災いしました。子どもがいじめる動機って、シンプルだと思います。たとえば、おとなしくて言い返さないタイプの子とか、体型などがちょっと目立つ子がターゲットにされてしまう。僕はどちらにも当てはまっていました。

さらには子役としてテレビに出演しているので、目立っていたのでしょう。仕事の都合で学校を早退するのも、同級生からすると「なんで貴嶺だけ早く帰れるんだよ」とおもしろくなかったのかもしれません。小学校はインターナショナルスクールに進学したのですが、何かと目をつけられていじめられました。

さまざまな人気番組に出演

── インターナショナルスクールというと、多様性や自由なイメージがあります。そこでもいじめがあったというのには驚きです。

細山さん：僕は英語があまり得意なタイプではありませんでした。同級生とうまくコミュニケーションがとれなかったんです。最初は同級生たちも「ちょっとイジってみよう」くらいの感じだったのが、だんだんエスカレートしていって。

次第に殴る蹴るの激しい暴力にさらされました。家でふさぎこんでいると、母が「何かあった？」と聞いてくれて。そこで打ち明けると、母はすぐに学校に怒鳴りこんでいきました。

── お母さまがすぐに対応してくれたのは大きかったと思います。

細山さん：ところが、学校側は何もしてくれなくて…。おそらくですが、その学校は、高い寄付金を払う保護者を優遇していたのかなと。僕の家は寄付金をまったく払っていなくて。それに対していじめっ子の家庭は相当、裕福だったのではないかと思います。マンガみたいな世界です。学校からは「いじめられるほうが悪い」とまで言われて…十数年前のことですから、今ほど社会的にも、いじめに厳しい目を寄せられていなかったのかもしれません。

両親は学校の態度に激怒し、「こんなにひどいところは通う必要はない」と、すぐに転校させてくれました。ひとつの場所で頑張らなくていい、逃げてもいいと教えてくれたことは、本当にありがたかったです。結局、いじめが原因で小学校を3回転校しています。自己肯定感が失われる、とてもつらい日々を過ごしていました。

親友との絶交「人生に希望がもてなくなった」

── 当時、細山さんはすでにテレビで活躍されていました。そのことは、自己肯定感につながらなかったのでしょうか？

細山さん：残念ながらつながらなかったです。僕はわりと客観的に自分の置かれた立場を把握するほうです。「今はテレビに出演させていただいているけれど、この先どうなるかはわからない」と考えていました。芸能界は浮き沈みが激しい世界です。人気者だった人の姿をあっという間に見なくなる様子を、何度も目の当たりにしてきました。「自分もいつか忘れられる…」と、いつも思っていました。

── 幼少期からそれだけ物事を冷静に見つめられていたのですね。

細山さん：テレビに映る自分と、本来の自分とにギャップがあったのも大きかったです。もともと僕はおとなしくて人前で話すのも苦手なタイプ。でも、テレビでは明るいお坊ちゃんキャラでいることを求められます。生後2か月から子役として活動を始めていたし、プロ意識はすごく高かったからキャラづくりにも必死に取り組んでいました。

だから、テレビに映る自分は「本当の自分ではなく、演じているもの」という感覚が強かったんですよね。「お坊ちゃまキャラの細山くん」がウケても、本来の僕自身が評価されているわけではない思いがあって。そんななか、2校目の転校先で、自殺未遂を図りました。小学4年生のときのことでした。

プロ意識が高かった子役時代

── どんなことがあったのでしょうか？

細山さん：当時は、殴られ蹴られるのは当たり前の生活を送っていました。でも、ひとりだけ仲よくしてくれる友だちがいて。クラスの中心的人物でもあったから、何かと守ってくれていたんです。

ところが、詳細はあんまり覚えていないのですが、プールの授業の前にその友人とケンカをして…。「貴嶺とはもう絶交だ」と、目の前で言い放たれてしまいました。それを聞いて、目の前が真っ暗に。学校に友だちがいなくなった…、いじめられても助けてくれる人もいないと、未来に希望が持てなくなって。衝動的に…。

床に倒れているところをクラスメイトが見つけて「貴嶺が大変なことになっている」と、先生に伝えてくれました。そこでも学校は何もしてくれなくて。中学生になったら、暴力ではなく、悪口や無視など精神的いじめに変わり、どちらにしてもきつかったです。

自分の命を守るためには「逃げていい」

── そこまでご自身を追い詰めるとは…。本当に苦しい経験だったと思います。

細山さん：いじめって絶対によくないことです。でも、とても悲しいですが、おそらくいじめをゼロにするのは難しいだろうとも感じています。どんな人でも、誰かに対してうらやましさや恨み、ねたみといったマイナス感情を抱くことはあるはず。その感情を言葉や暴力で表す人もいるだろうなと…。とくに学校など、外部の目が届きにくい閉鎖的な空間だと、特定のひとりが標的にされる場合もあり得ます。大人になっても、職場でつらい思いをしている人もいる可能性だってあるはずです。

でも、僕みたいに自殺未遂をするほど追い詰められることはないんです。つらかったら逃げていい。外の世界に目を向ければ、別のコミュニティは存在するし、そこで居場所を見つける方法もあります。僕も転校をすることを選びました。耐えるだけでなく、「逃げ道はある」と知ってもらいたいです。

…

「逃げることは負けではない」。そう思えるまで、どれほどの葛藤があるでしょうか。自分や大切な人が追い詰められたとき、何が救いになるのか。過酷な状況下で自分を救うための「心の守り方」を、みなさんはどう考えますか。

取材・文：齋田多恵 写真：細山貴嶺