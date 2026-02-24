NHKは2月13日から世論調査を実施し、16日に結果を発表した。公式サイトによると高市内閣を「支持する」と答えた人は65％で、2月2日に発表された調査から7ポイント上昇した。支持する理由のベスト3は「実行力があるから」が30%、「他の内閣より良さそうだから」が25%、「政策に期待が持てるから」が22%だった。しかし、この3つの回答は“おざなり”とか“当たり障りのない一般論”という印象が拭えず、心から納得する人は少数派に違いない。（全3回の第1回）

なぜ高市早苗首相は抜群の人気を誇るのか。1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われた衆院選では高市氏を支持する有権者が圧倒的な存在感を示し、まさに“高市旋風”が吹き荒れた。

なぜ高市氏は多くの有権者から支持されたのか、Xを閲覧すると「力強い言動が本当に魅力的」、「野党の個人攻撃にも動揺せず、冷静に議論する姿が素晴らしい」など、積極的に評価する意見も目立つ。

その一方で、「中道がひどすぎた」、「中国の強硬姿勢に有権者が危機感を抱いた」と外部要因を指摘する投稿も少なくない。

ところが意外に思われるかもしれないが、「なぜこれほど人気があるのか分からない」という疑問の声も決して少なくない。しかも興味深いのは「分からない」は「理解できない」の意味ではないということだ。

Xでは「高市さんに支持が集まるのは当然」との意見が極めて多い。その上で「とはいえ、その理由となるとよく分からない」と首を傾げているわけだ。XなどのSNSには「なぜ高市さんはあんなに人気者なのだろう？」という“素直な疑問”も数多く投稿されていると見るべきだろう。

経済ジャーナリストの志村昌彦氏は、心理学の専門誌の編集長を務めた経験を持つ。“高市旋風”の源泉は一体何なのか、“集団心理”の観点から読み説きを依頼した。

高市首相と田中首相の共通点

「高市さんの圧倒的な人気を分析する際、参考になるのは田中角栄です。敗戦後に東久邇宮稔彦王から角栄さんまで11人が首相の座に就きました。そのうち幣原喜重郎、吉田茂、片山哲、芦田均、鳩山一郎、岸信介、池田勇人、佐藤栄作と8人が帝国大学の法学部を卒業しています。彼らはキャリア官僚として活躍するなど、紛れもないエリート層でした。ところが1972年に首相に就任した角栄さんは“尋常高等小学校卒”がアピールポイントで、『名も知れない農民の子供で学歴もない男が、超人的な努力を重ねて首相にまで昇りつめた』と世論の圧倒的な支持を得ました。あだ名は“今太閤”、“庶民宰相”で、政権発足当初の支持率は70％を超えていたのです」（志村氏）

高市氏も超難関大学であり、名門大でもある神戸大学を卒業しており、学歴だけを見れば知的エリート層の一員であることは言うまでもない。だが彼女には田中角栄に引けをとらない“庶民的”な要素も豊富だ。

父親は設備機械メーカーのサラリーマンで、母親は奈良県警の警察官。資産家や国会議員の子供といった“特権階級”の出身ではなく、平凡な“中流階級”の家庭に生まれ育った。

早苗と角栄の“笑顔効果”

「SNSが代表例ですが、現代の選挙ではインターネット空間における“評価”が有権者の投票行動に重大な影響を与えます。そしてネット空間では基本的に“親しみやすい人”と“いい人”が圧倒的な支持を集める傾向があります。もし今、角栄さんが自民党総裁で首相なら、やはりSNSで人気を誇ったに違いありません。誰にでも分け隔てなく『ヨッ！』と声をかける姿は、まさに“親しみやすい人”のイメージそのものです。人なつこい笑顔は“いい人”という印象を強めます。さらに有権者の心を掴む演説、即断即決のリーダーシップ、抜群の記憶力と理解力で官僚と互角に政策論争を戦ったところなど、高市さん人気と重なり合う要素がたくさんあります」（同・志村氏）

田中角栄と同じように高市氏も笑顔が評判だ。演説も評価が高く、「財務省と戦って消費税減税を実現してほしい」とリーダーシップに期待する声も多い。

「無党派層は具体的な政策よりリーダーの人柄を重視する傾向があります。高市さんが若かった時の『ヘビメタバンドのドラマーだった』、『バイクに乗っていた』、『トヨタのスープラが愛車だった』というエピソードは無党派層に親近感を覚えさせ、『高市さんの人柄は好ましい』という評価に結びつきました」（同・志村氏）

180度異なるキャラ

首相に就任する前、高市氏は「保守派・タカ派」というイメージも強かった。

「“高市さんは強面”という先入観とは異なるキャラクターをアピールできたのも好感度が上昇した理由の一つだと思います。特に外交での姿です。高市さんはアメリカのトランプ大統領が訪日すると2人で腕を組んで歩き、米軍基地で跳びはねる姿も『かわいい』と好意的に受け止められました。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領とのドラムセッションやイタリアのメローニ首相との熱烈なハグも話題を集め、『怖い人って思っていたけど、いい人だ！』と有権者のイメージが180度変わったのです」（同・志村氏）

“高市人気”の特徴として、野党などが批判を行うと支持者が猛烈に反発するという傾向を挙げることができる。

