「元に戻すならフィギュアを辞める」――審判の眼を恐れずにビジュ覚醒　世界を魅了した髪形に隠された“秘密”を米女子リウが告白【冬季五輪】

ゴージャスで、独特なヘアスタイルが話題を生んだリウ(C)Getty Images

可憐で、はつらつとしたパフォーマンスは大衆の関心を惹き、ここ日本でも小さくない話題をさらった。今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケート女子シングルを制したアリサ・リウ（米国）だ。

【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る

氷上で、のびのびとした圧巻のスケーティングを見せつけた弱冠二十歳の天才は、前回の北京五輪後に16歳ながら現役引退。約2年後に復帰し、そこから2年で世界の頂に立った。そうしたバックボーンに加え、「たとえ失敗をしても、むしろ、そこに何かが残って物語になる」というスタンスも大衆に受け、リウ人気は爆発的に伸びた。

もっとも、リウの人気を高める要因の一つとなったのが、独特なビジュアルだ。とりわけ金色と黒のコントラストで染め上げられたヘアスタイルは見栄え十分。SNSなどでトレンド入りするなど大きな関心を集めた。

ただ、彼女の周囲は、その見た目に反対していたという。米放送局『NBC Sports』によれば、トレードマークともなった縞模様を「木の年輪のように毎年、髪に新しい輪を作ろうと思った」と意気揚々と染め上げた本人をよそに、コーチたちは「審査員や偉い人たちが見た目を気にするかもしれない」と警告。しかし、リウは「『髪を元の色に戻せ』と言うならフィギュアを辞める」と食い下がった。