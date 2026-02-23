2026年2月22日、タレントの柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が主演を務めるドラマについて語った。

（関連：【画像あり】柏木由紀、すっぴんから冬のデートメイクへ）

柏木は、3月7日から2週連続で放送されるドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』（東海テレビ・フジテレビ系）で主演を務めることを発表した。柏木は演技の仕事について、ここ数年は「まったくしていなくて」と明かし、「向いていない」と感じていたという。最後に出演したのは約5年前のようで、演技に苦手意識があったようだ。

今回引き受けた理由としては、原作を読んで「めっちゃ面白くて」「心が揺らいだ」と語った。主人公のキャラクターも、自身と同じ34歳というのもあり、強く共感したことが出演を決めた要因だったようだ。

その後も自身のイメージやキャラクターについてを考えた結果、「自分らしくできるかも」と感じ、出演を決めたようだ。本作については「背中を押してくれる」作品だと語り、自身の演技については「2度と見ることはできないかもしれない」とコメントし、報告動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「素敵です」「おめでとう」「楽しみすぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）