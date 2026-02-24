「女性は日本最大の未活用エネルギー」 女性活躍を推進する東京都が「東京女性未来フォーラム2026」を開催

東京都の小池百合子知事 東京都の小池百合子知事

「同質性の高い組織は変化を見逃しがち」異質こそ成長の原動力に

「異質さというのが会社を救う、社会の成長の原動力になる」

(株)三井住友銀行 代表取締役副頭取 執行役員 工藤禎子氏 (株)三井住友銀行 代表取締役副頭取 執行役員 工藤禎子氏

「最も大切なのは、その制度がどんなに優れていても、自由に使える環境、風土、文化があるかどうか」

(株)ルミネ 代表取締役社⾧ 表輝幸氏 (株)ルミネ 代表取締役社⾧ 表輝幸氏

東京都の松本明子副知事 東京都の松本明子副知事

「男女で家庭を持つわけなので、どちらかが得意な方をやればいい、という柔軟な発想の20代、30代が急増している」

(株)ABC Cooking Studio 代表取締役社⾧ 兼 CEO 志村なるみ氏 (株)ABC Cooking Studio 代表取締役社⾧ 兼 CEO 志村なるみ氏

39歳専業主婦から社長へ――失敗はただの“事象”でしかない

ドムドムフードサービス 代表取締役社長 藤崎忍氏 ドムドムフードサービス 代表取締役社長 藤崎忍氏

(株)ネットイヤーグループ 元代表取締役社⾧CEO 石黒不二代氏 (株)ネットイヤーグループ 元代表取締役社⾧CEO 石黒不二代氏

(株)みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCCuO 兼 グループCBO 秋田夏実氏 (株)みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCCuO 兼 グループCBO 秋田夏実氏

「起業するとは1ミリも思わなかった」から始まった女性たちの企業物語

(株)ビビッドガーデン 代表取締役社⾧ 秋元里奈氏 (株)ビビッドガーデン 代表取締役社⾧ 秋元里奈氏

軒先(株) 代表取締役 スキマハンター 西浦明子氏 軒先(株) 代表取締役 スキマハンター 西浦明子氏

(株)アイスタイル 取締役 共同創業者 山田メユミ氏 (株)アイスタイル 取締役 共同創業者 山田メユミ氏

「男女格差解消で日本経済はもっと成長できる」中高生の提言が大人に刺さる

急速に変化する時代において、改めて注目される“女性の力”――東京・丸の内の東京国際フォーラムで2026年1月26日に開催された「東京女性未来フォーラム2026」では、女性活躍の推進について様々なメッセージが発信されました。東京都が実施する「女性活躍の輪〜Women in Action〜（WA）」の一環として行われた本フォーラム。東京都の小池百合子知事が登壇し、「女性は日本の最大の未活用エネルギー。その力を生かさないともったいないではありませんか」と呼びかけました。東京都では条例を制定し、企業に主体的な取り組みを促すことで、女性活躍の輪を広げていこうとしています。会場では、社会課題解決に貢献し、成果を出し続ける女性経営者を表彰する「東京女性経営者アワード」が行われた他、企業のトップや女性経営者、そして未来を担う中高生も集まり、これからの働き方について本音で語り合いました。まず会場の注目を集めたのは、「男女共に活躍する社会の実現に向けて今できること」をテーマに実施されたトークセッション。登壇したのは、金融・商業施設・サービス・行政と、異なる分野で第一線を走る4人のリーダーたちです。会場で語られたのは、単なる制度論ではなく、実体験に則したリアルな言葉でした。(株)三井住友銀行 代表取締役副頭取 執行役員 工藤禎子氏は、自身が女性総合職一期生として入行した当時の苦労を振り返りました。しかし、多様な経験が現在の礎になっているといい、そうした経緯から「同質性の高い組織は変化の兆しやリスクを見逃してしまうこともある」と指摘。その上で次のように続けました。多様性は理想論ではなく、競争力の源泉である――異質な意見を口にするには勇気が要るものの、「殻を破って前に進む力となってほしい」というメッセージを工藤氏は投げかけました。多様な働き方を前提にした組織設計が、生産性向上にも直結するようです。(株)ルミネ 代表取締役社⾧ 表輝幸氏は、同社では時短勤務や対象者が中学３年生までの育休、柔軟な選択勤務制度を整備するだけでなく、評価制度も“労働時間基準”から“役割と成果基準”へ転換したと紹介。その結果、男性の育休取得率は「100％」を継続しているそうです。組織文化の成熟とチームの生産性まで向上し、「マイナスはなく、プラスしかなかった」といいます。その上で、制度そのものよりも大事なこととして、表氏は次のように語りました。「ライフワークバランス」という言葉を掲げ、ライフを先に置く姿勢を明確にしている東京都でも、都庁の男性職員の育休取得率は「99.3％」に到達したと松本明子副知事はいいます。さらに来年度から新たに「介護や育児などで抜けた人をカバーした職員の努力に報いるような制度」も始まるとし、働きやすい職場づくりを都庁から広げていきたいと語りました。(株)ABC Cooking Studio 代表取締役社⾧ 兼 CEO 志村なるみ氏は、男性の料理参加増加という社会変化に触れました。インスタグラムの影響で“料理ができる男性は魅力的”という価値観が広がり、男性受講者は全国で2万2000人に上るそうです。さらに志村氏は、これからの管理職に必要な力として「マインドセット」を挙げ、「思考と意思決定。男女ともにこの両輪が整ってくると、安定した活躍が実現していく」と強調しました。女性活躍は、女性だけのテーマではありません。また、単なる女性支援施策でもなく、組織と個人が “マインドセット・文化・行動”をアップデートするプロセスそのもの。東京から始まるこの変化が、日本全体へと広がることが期待されます。会場ではこの他にも、女性のキャリアの築き方、セルフブランディング、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）など、リアルで実践的なテーマでのパネルディスカッション等が活発に行われました。ひときわ会場の共感を集めたのが、パネルディスカッション「多様なキャリアが導く企業のイノベーション〜ロールモデルのリアルストーリー〜」で、専業主婦から(株)ドムドムフードサービス 代表取締役社長へと転身した藤崎忍氏（※崎＝たつさき）のストーリーです。短大卒業後すぐに結婚し、39歳まで専業主婦だった藤崎氏は、夫の病気と家計の危機をきっかけに働き始め、わずか数年で起業しました。そして現在は老舗ハンバーガーチェーンの社長に。「人生に無駄な時間なんてない」とし、主婦時代に培った“マルチタスク力”や“身近な人を大切にする姿勢”が、今の経営にそのまま生きていると語ります。さらに印象的だったのは、「失敗という言葉はない」というメッセージ。失敗ではなく「ただの事象」と捉えることで、次の一歩を軽やかに踏み出せる——。心がふっと軽くなる言葉ではないでしょうか。(株)ネットイヤーグループ 元代表取締役社⾧CEOで現在は複数社の社外取締役を務める石黒不二代氏からも、「私はロールモデル論には反対」と力強いメッセージが飛び出します。女性はロールモデルがいないから不利と言われがちな風潮に対し、時代も環境も変化のスピードも違う今、誰かと同じ道をなぞっても同じ場所には辿り着けない——だからこそ、“自分が10年後、20年後どうなりたいか”を自身で考えることが大切だと語りました。夫の海外赴任に伴う退職、外資系企業での部門閉鎖など、決して順風満帆とは言えないキャリアを歩んできたというのは、(株)みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCCuO 兼 グループCBO 秋田夏実氏。そうした経験から語ったのは、「人生は永遠のβ版」という印象的な言葉でした。人生に完成形はなく、常にアップデートし続ける存在であることを楽しもう——という前向きなメッセージです。さらに今回のフォーラムでは、東京都が女性経営者の成長を応援するための取り組み「NEW CONFERENCE」の要素も取り入れ、パネルディスカッション「女性起業家が語る『事業拡大』の壁とその乗り越え方by NEW CONFERENCE」を開催。第一線で活躍する女性起業家が登壇し、それぞれのリアルな挑戦と葛藤について語りました。登壇したのは、生産者直送プラットフォーム「食べチョク」を運営する(株)ビビッドガーデン 代表取締役社⾧ 秋元里奈氏、空きスペース活用サービス「軒先」を展開する軒先(株) 代表取締役 スキマハンター 西浦明子氏、そしてモデレーターを務めた「アットコスメ」を運営する(株)アイスタイル 取締役 共同創業者 山田メユミ氏。意外にも3人に共通していたのは、最初から社長を目指していたわけではなかったということ。「起業したいというタイプではなかった」という秋元氏は、実家が農家で「昔は綺麗だった畑が荒れ果ててしまっているのを見てショックを受けた」という経験から、小規模農家が正当に評価される仕組みを作りたいと起業したそうです。「まさか自分が起業するとは本当に1ミリも思ったことがない」という西浦氏も、出産で大企業を退職したのを機に、短期でお店を出せる場所がないという自身の課題から、空きスペースのマッチング事業をスタートしたと続けます。山田氏も「1人で起業という選択肢があったかというと全くなくて」と語り、3人のもう一つの共通点として「市場やトレンドありきではなくて、社会課題に向き合うために立ち上げてきたこと」を挙げます。3人の華やかなキャリアの裏には、“目の前の困りごと”をどうにかしたいという強い原体験がありました。しかし、女性起業家としての道は容易ではなかったようです。それでも共通していたのは、「誰かの役に立っている、喜ばれている」という実感、背中を押してくれる仲間や家族がいること、そしてリスクを恐れすぎない姿勢でした。そして、事業拡大とは売上や規模だけではなく、続けられる体制をつくること――3人が語ったのは派手な成功談ではありませんが、むしろこれから起業を考える女性たちへのリアルなヒントが詰まっているのではないでしょうか。今回のフォーラムでもう一つ注目を集めた企画が、都立4校の中高生による「My Voice」セッション。当日は、東京都立富士高等学校附属中学校、東京都立調布北高等学校、東京都立六本木高等学校、東京都立小金井北高等学校の代表生徒が、「誰もが望む生き方・働き方を選択し、自分らしく活躍できる社会にしていくために、今自分たちができること」をテーマに、それぞれの切り口から発表を行いました。“男だから”“女だから”で進路を狭めたくない、時代に合った校則で自由を認め合う意識を持つ、ジェンダーギャップをなくせば日本経済はもっと成長できる、長時間労働をAI活用で減らし、地域と企業が子育てを支える仕組みを、といった驚くほど具体的で現実的な提案が続きました。小池都知事は「柔軟な発想で社会を変える新しいアイデアを生み出してほしい」と期待を寄せたほか、(株)ルミネ 代表取締役社⾧ 表氏は「心が揺さぶられる、未来に希望を持てる素晴らしい内容」、(株)ABC Cooking Studio 代表取締役社⾧ 兼 CEO 志村氏は「柔軟性と新しい時代を切り開こうとするパワーを感じた」とコメント。若い世代がすでに“当たり前”として求めている社会像が、大人たちの背中を押しているようにも感じられたのではないでしょうか。今回のフォーラムで見えてきたのは、女性活躍とは“特別な人”の話ではないということ。子育てと仕事をどう両立するか、自分らしいキャリアをどう選ぶか、組織の中でどう声を上げるか、という一人ひとりの選択につながるテーマです。企業や行政が推進する女性活躍、ですがその中心にいるのは、まさに“今を生きる私たち”なのです。