ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ¸ø³«¡Ü¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×Àè¹Ô»îÄ°¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¼Â»Ü
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬3·î25Æü¡¢¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±EP¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤ÎÄ¶Àè¹Ô»îÄ°´ë²è¤¬ÌÀÆü2·î24Æü¤«¤éÂÐ¾Ý¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×Å¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÆâ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÂÚºß·¿²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÈMUSIC inn Fujieda¡É¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëEP¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤À¡£MUSIC inn Fujieda¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÁ¬Åª¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦ÌÜÅª¤Ç¥¢¥¸¥«¥ó¤Î¸åÆ£ÀµÊ¸(Vo & G)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿NPOË¡¿Í¡Ø¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ó¥Í¥¬¡¼²»³Ú»Ù±çµ¡¹½¡Ù¤¬¡¢ÃÛ130Ç¯¤ÎÅÚÂ¢¤ò²þÁõ¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿ÂÚºß·¿²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥«¥óºîÉÊ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÃæÂ¼Í¤²ð¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡ÙºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMUSIC inn Fujieda¤¬¤¢¤ëÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î»Ô¤Î²Ö ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆ£¡É¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
2·î24Æü¤«¤éÂÐ¾ÝCD¥·¥ç¥Ã¥×Å¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÄ¶Àè¹Ô»îÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î¤¢¤ëËÜºî¤Î¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¤À¡£¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Î¸¶ÅÄ°ê»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ¡×¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤«¤é¸òÍ§¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î»°ÎØ¥Æ¥Ä¥ä¤ÈÅÄÂ¼ÌÀ¹À¤¬ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ò¥¢¥¸¥«¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£2015Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJUST LIKE HONEY ¡Á¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡Ù20th Anniversary Tribute¡Á¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×°ÊÍè¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMUSIC inn Fujieda¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµBlu-ray¡ØRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡Ù¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ÎÍÑ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/FujiedaEP_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (CD+Blu-ray)¡Û
KSCL-3653¡Á3654¡¡3,300±ß (ÀÇÈ´ 3,000±ß)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD)¡Û
KS£ÃL-3655¡¡2,200±ß (ÀÇÈ´ 2,000±ß)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÆÃ¼ì»æ»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01.É¨·ªÌÓ
02.¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼
03.¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ
04.¥Ú¥À¥ë¥Ü¡¼¥È
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ØRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡Ù
¡ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡ä
3·î13Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
open18:00 / start19:00 ¢¨SOOLD OUT
½Ð±é¡§ASIAN KUNG-FU GENERATION (¥ï¥ó¥Þ¥ó)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°7,700±ß (ÀÇ¹þ¡¦DÂåÊÌ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È
¾ÜºÙ¡§http://akglive.com/30th/friendship/
¢£¡ãNOT WONK presents ¡ÈBEING THERE 9¡É¡ä
3·î15Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ⼩ËÒ»Ô⺠²ñ´Û¡¦⼤¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
½Ð±é¡§NOT WONK / ASIAN KUNG-FU GENERATION
¡ÊÌä¡Ëhttps://wess.jp/contact/
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉThirty Revolutions¡É¡ä
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open17:00 / start18:00 ¢¨SOOLD OUT
4·î5Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open16:00 / start17:00 ¢¨SOOLD OUT
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE
¾ÜºÙ¡§https://www.akglive.com/30th/
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉLive in Jakarta¡É¡ä
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ Basket Hall GBK Senayan
¢§½Ð±é
¡¦ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)
¡¦[Alexandros]
¡¦THE ADAMS
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
È¯Çä³«»Ï¡§2025.12.10(¿å)11:00AM (Jakarta Local Time)¤è¤ê
¡¦REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE(VIP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡§IDR 2,500,000-
¡¦FESTIVAL (FREE STANDING)¡§IDR 1,600,000-
¡¦TRIBUNE (NUMBERED SEATING)¡§IDR 1,200,000-
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://hype-live.id
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Mexico City¡ä
6·î28Æü(Æü)¡¡¥á¥¥·¥³¡¦Mexico City- Pepsi Center
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.ticketmaster.com.mx/
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Peru¡ä
7·î1Æü(¿å)¡¡ ¥Ú¥ë¡¼¡¦Amphitheater Exposition Park
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Santiago City¡ä
7·î3Æü(¶â)¡¡¥Á¥ê¡¦Chile - Teatro Caupolicán
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§http://t.co/o6yHivejX3
¢£¡ãFUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç26¡ä
2026Ç¯7·î24Æü(¶â)¡¦25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î½Ð±é¤Ï7/24(¶â)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://fujirockfestival.com/
