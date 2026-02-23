森保監督が“父親にも似たような心境”でまなざしを向ける。“教え子”が水戸の歴史的勝利に１Aで貢献。これからも夢や希望を与える選手に

森保監督が“父親にも似たような心境”でまなざしを向ける。“教え子”が水戸の歴史的勝利に１Aで貢献。これからも夢や希望を与える選手に