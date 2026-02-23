松山英樹は28位、久常涼は45位で連続トップ10途絶える 26歳が米男子ツアー初優勝
＜ジェネシス招待 最終日◇22日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング
初日から首位に立っていたツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が、最終日を「72」で回り、トータル18アンダーで逃げ切り。米男子ツアー初優勝を手にした。トータル17アンダー・2位タイにローキー・マキロイ（北アイルランド）、カート・キタヤマ（米国）の2人が続いた。トータル16アンダーの4位にアダム・スコット（オーストラリア）という上位陣になった。32位で最終日を迎えた松山英樹は4バーディ・1ボギーの「68」で締めくくり、トータル6アンダー・28位タイでフィニッシュ。47位から出た久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」で、トータル1アンダー・45位タイで4日間を終えた。なお松山は2試合、久常は3試合でそれぞれ連続トップ10入りは止まった。賞金総額は2000万ドル（約30億9900万円）、優勝者には400万ドル（約6億1900万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ジェネシス招待 リーダーボード
岩井千怜惜敗… 米女子タイ大会の最終成績
＜AIで分析＞松山英樹の高精度アイアンのヒミツが丸わかり
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
飛距離アップで番手再構築 青木香奈子はウッドを『クアンタム』に一新
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング
初日から首位に立っていたツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が、最終日を「72」で回り、トータル18アンダーで逃げ切り。米男子ツアー初優勝を手にした。トータル17アンダー・2位タイにローキー・マキロイ（北アイルランド）、カート・キタヤマ（米国）の2人が続いた。トータル16アンダーの4位にアダム・スコット（オーストラリア）という上位陣になった。32位で最終日を迎えた松山英樹は4バーディ・1ボギーの「68」で締めくくり、トータル6アンダー・28位タイでフィニッシュ。47位から出た久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」で、トータル1アンダー・45位タイで4日間を終えた。なお松山は2試合、久常は3試合でそれぞれ連続トップ10入りは止まった。賞金総額は2000万ドル（約30億9900万円）、優勝者には400万ドル（約6億1900万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ジェネシス招待 リーダーボード
岩井千怜惜敗… 米女子タイ大会の最終成績
＜AIで分析＞松山英樹の高精度アイアンのヒミツが丸わかり
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
飛距離アップで番手再構築 青木香奈子はウッドを『クアンタム』に一新