櫻坂46的野美青と「Among Us」をプレイ！有吉が草野球で127球の熱投！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
2月22日（日）は、ゲストに久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）、みなみかわ、舘野忠臣（ネコニスズ）、岡崎体育、ママタルト（檜原洋平・大鶴肥満）、的野美青（櫻坂46）を迎えて、「Among Us（アモング・アス）」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】櫻坂46・的野美青と「Among Us」をプレイ！有吉が草野球で127球の熱投！
港区・乃木坂からスタート！ 上京したばかりの頃、乃木坂駅近くにあるアパートの4畳半の部屋で、後輩たちと5人で暮らしていたというトシ。
当時の懐かしい思い出話に花を咲かせます。
「喫茶館 Bleu Montagne」に到着。明治時代の洋館をイメージした空間で、優雅なひとときを過ごすことができます。
店内で待っていたのは、ママタルトと番組初登場のネコニスズ・舘野。有吉が「子ども用のイスじゃなくていいかな？」と振ると……
舘野といえば“赤ちゃん”。今日も赤ちゃん全開です！
「クリームソーダ」「ナポリタン」「オムライス」など、それぞれ喫茶店のメニューを堪能。「まだコーヒーが飲めない」という的野は、「ポンカンジュース」をオーダー。ひょっとして、的野も赤ちゃん！？(笑)
実は“大食い赤ちゃん”で、芸歴22年目の舘野。井口と舘野は同じ事務所で、事務所に入ったのは井口が先ですが、芸歴としては、舘野の方が先輩にあたります。
食事を楽しみながら、今年1月に放送した「芸能界オールスター草野球2026」（テレ東系）の映像を見ることに。ピッチャー・有吉は、なんと127球の熱投！ たった一人で完投勝利を果たしました。
しかし、試合の翌日、有吉に悲劇が……。詳細はTVerで確認を！
スタジオでは、岡崎やみなみかわと合流し、人狼ゲーム「Among Us」をプレイ。クルー（乗組員）とインポスター（裏切り者）に分かれて繰り広げられるのは、究極のダマし合い！ ゲーム中の会話は禁止です。
ゲームマスターの有吉と田中は、別室で解説。ゲームの行方を見守ります。
裏切者を探し出せ！ プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
2月22日（日）は、ゲストに久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）、みなみかわ、舘野忠臣（ネコニスズ）、岡崎体育、ママタルト（檜原洋平・大鶴肥満）、的野美青（櫻坂46）を迎えて、「Among Us（アモング・アス）」をプレイ。
【動画】櫻坂46・的野美青と「Among Us」をプレイ！有吉が草野球で127球の熱投！
港区・乃木坂からスタート！ 上京したばかりの頃、乃木坂駅近くにあるアパートの4畳半の部屋で、後輩たちと5人で暮らしていたというトシ。
当時の懐かしい思い出話に花を咲かせます。
「喫茶館 Bleu Montagne」に到着。明治時代の洋館をイメージした空間で、優雅なひとときを過ごすことができます。
店内で待っていたのは、ママタルトと番組初登場のネコニスズ・舘野。有吉が「子ども用のイスじゃなくていいかな？」と振ると……
舘野といえば“赤ちゃん”。今日も赤ちゃん全開です！
「クリームソーダ」「ナポリタン」「オムライス」など、それぞれ喫茶店のメニューを堪能。「まだコーヒーが飲めない」という的野は、「ポンカンジュース」をオーダー。ひょっとして、的野も赤ちゃん！？(笑)
実は“大食い赤ちゃん”で、芸歴22年目の舘野。井口と舘野は同じ事務所で、事務所に入ったのは井口が先ですが、芸歴としては、舘野の方が先輩にあたります。
食事を楽しみながら、今年1月に放送した「芸能界オールスター草野球2026」（テレ東系）の映像を見ることに。ピッチャー・有吉は、なんと127球の熱投！ たった一人で完投勝利を果たしました。
しかし、試合の翌日、有吉に悲劇が……。詳細はTVerで確認を！
スタジオでは、岡崎やみなみかわと合流し、人狼ゲーム「Among Us」をプレイ。クルー（乗組員）とインポスター（裏切り者）に分かれて繰り広げられるのは、究極のダマし合い！ ゲーム中の会話は禁止です。
ゲームマスターの有吉と田中は、別室で解説。ゲームの行方を見守ります。
裏切者を探し出せ！ プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！