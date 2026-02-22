＜義母の悩み＞息子の稼ぎの少なさを嫁が愚痴ってくる…知らんがな。もっとも適した返答って？
子育ては山あり谷あり。反抗期もなんとか乗り越え、わが子が無事就職して結婚したとなれば、親としては肩の荷が下りた気持ちになるでしょう。
わが子が就職、結婚。子育てが一段落したところで、嫁からの連絡が
大学を卒業して大手企業に就職、20代後半に結婚した息子さんのいる方から、ママスタコミュニティに投稿がありました。「これでひと安心」となった頃、息子さんの妻から連絡が来るようになったといいます。
『嫁から来るのは、息子の愚痴と相談です。「息子くん、大手企業なのに給料が少ないんです」「早く出世して稼いでほしいです」「息子くんって、仕事ができない人なのかな？ 私は不安です」「息子くんが副業してくれなきゃ、子どもは無理かなって思ってます」。なんと言い返せばいい？ 嫁は専業主婦で、子どもはまだいない』
お嫁さんにどう返答すればいいかというお悩みです。ここまであけすけに相談をしてくるのは、よほど嫁姑仲がいいのでしょうか。投稿文からは少しもそんな雰囲気を感じませんが……？
『どうしてほしいの？』
戸惑うコメントも寄せられました。そもそもどんなつもりで連絡してきたのでしょう。
『息子にモラハラ傾向があるとかの相談なら、義母が対応できるかもしれないけど。ちゃんと働いて稼いでいるなら、家計管理は息子夫婦の問題じゃん』
息子さんの稼ぎが少ないこと、なかなか出世できないことを義母＝投稿者さんに愚痴られても、どうにかできるわけもありません。この相談は「お義母さんから息子くんに、もっと稼いでくるように発破をかけて！」という意味でしょうか。
『「孫の顔が見たければ、お金をくれ」という話かも』
一種の脅しでしょうか。「夫の実家が裕福に見えるので、遠回しに生活資金の援助を求めているのでは」という予想もありました。
『嫁は何を伝えたいの？ 離婚したい？ 援助しろ？ 「こんな息子でごめん」と謝らせたい？』
謝罪を要求している可能性もあります。いずれにしても、もし自分が投稿者さんと同じ立場だったら……。考え込んでしまうのは間違いありません。
まともに返答できそうもない、嫁からの相談。言葉をひねり出すなら
みなさんから寄せられた言い返し例には、「知らんがな」「そうなんだ」といったあっさりしたものが目立ちました。お嫁さんの頭のなかにあるのは、どうやらお金の不安だけ。息子をカネヅルにしか見ていない相手には、まともな返答をする気になれないかもしれません。
『お嫁さんの本当の不安は「専業主婦のまま子育てしたいけど、それができそうにない」でしょ。言い返すも何も「そうなんだ」「大変だね」で静観するしかない』
やっかいそうなお嫁さん。下手にアドバイスでもしようものなら、新たな火種が生まれそうな気もします。適当な相槌でよさそうですが、なかには真面目な回答を考えてくれた方もいます。
『成人した息子の稼ぎまで、親の責任みたいに言われたらたまらない。今どきは大手企業でも、高度成長期みたいな昇給や昇格は簡単にないことを教える』
お嫁さんは大手企業勤務の相手と結婚すれば、自分は働かなくてもいいと考えていたようです。実際今は専業主婦として暮らしているようですが、当初の予想よりも生活に余裕がないのでしょうか。「子どもがいないのに専業主婦？ 今どき、そんな人いないよ」というコメントもあったのですが、お嫁さんはまだ世のなかの現実を知らない可能性もあります。「このご時世に出世も昇給もまだできると考えているなんて、世間知らずもいいところ」と、呆れる声もありました。
『息子の年齢から企業の平均年収を調べて、本当に稼ぎが少ないかを判断する。お嫁さんには「就職先や学歴で夫を選んで失敗したと思うなら、離婚して人生をやり直したほうがいい」とアドバイスする』
こちらも息子さんの稼ぎを客観的に確認してみる、という回答です。平均よりもかなり下なら息子さんに発破をかけることになるでしょうが、平均もしくはそれ以上なら、その給料でやりくりできないお嫁さんに問題があることがはっきりするわけです。「社員が3万人以上の大企業でも、20代後半なら年収はそれほど多くないのが当たり前」と教えてくれた方もいました。
まだ子どもがいないのは幸い。息子に今後の人生を熟考させては
集まったなかでもっとも多かった回答例。それはズバリ「離婚をすすめる」でした。
『結婚前にわかっていたはずのことばかり。「お嫁ちゃんはかわいいから、子どもができる前に離婚して、稼ぎのいい男をつかまえな」と言う』
「別れるなら子どもを作る前にしてねとアドバイスする」という声も。子どもがいれば軽々しくはすすめられない離婚ですが、お嫁さんが早めに本性を出してくれたのはラッキーだったのではないでしょうか。
『私なら「子どもがいない今が稼ぎどきだね。お嫁ちゃんは働かないの？」と、天然風に聞いてみる』
離婚のすすめと同じくらい多かったのが、お嫁さんに働くことをすすめる回答。年齢的にも若いでしょうし、子どもの預け先を心配する必要もありません。息子さんが副業するよりも、よほど理にかなう選択です。「息子がメインの仕事と副業で疲弊したら、共倒れになるけど」という心配もあります。
『「うんうん」と聞いたあとで、「おまえの嫁はヤバいぞ」と息子に教える。結局一番の問題は、そんな嫁を選んだ息子だよ。あとは見守るだけ』
お嫁さんの気持ちを息子さんが知らないとしたら、まずは教えてあげるべきでしょう。実際に弟さんが同様の発言をされたという方もいました。「結婚前に言われたので、別れた」そうです。こうしたことは早め早めが正解です。
親としてはいろいろ思うところはあるでしょうが、結局そんな相手を選んだのはわが子です。専業主婦も立派な仕事ですが副業をしてまで養ってあげたいのか、お嫁さんが働くつもりがないのはすでに手いっぱいなのかもしれませんが、この先子どもができたらどうするつもりか。これらをじっくり考えなくてはいけないのは、夫である息子さんです。
『夫婦で話し合うべきことで、親に言うことではない。中高生のカップルでもあるまいし』
まさにそのとおりです。あとは息子さんに一任しましょう。