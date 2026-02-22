HK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第7回「決死の築城作戦」では、尾張統一を成し遂げた信長（小栗旬）が美濃攻めへと乗り出す。稲葉山城攻略のために、まずは“鬼門”と呼ばれる墨俣に砦を築く“築城作戦”を、侍大将として重臣の一人となった藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）が任せられることとなる。

参考：白石聖、『豊臣兄弟！』で得た“大きな収穫” 初の大河ドラマは「これまでにない感覚」

先に下ごしらえをしておいてそれを合わせるという、“汁と砦も同じ”という発想を小一郎は思いつく。そのためには、尾張と美濃の国境の川筋を仕切っている川並衆の協力は必須。その川並衆を率いる棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）が第7回では初登場する。織田家臣でかつては蜂須賀とともに両輪として川並衆を率いていた前野長康（渋谷謙人）とともに“疫病神”と言われるようになってしまった悲しき過去、そして小一郎と直（白石聖）の悲恋が重なるエピソードとなっている。

蜂須賀は初登場シーンからすぐさま前野と刀を交える、血の気が多い人物だ。蜂須賀を演じる高橋努は、「男の中の男」という役へのイメージと、フリーという立場から現在の大河ドラマに出演できるようになるまでにはい上がってきた自身の境遇が、蜂須賀と重なると話している（『NHK大河ドラマ・ガイド 豊臣兄弟！ 前編』より）。同時に蜂須賀が醸し出すのは哀愁だ。かつて、2人で城を持つのが夢だった蜂須賀と前野。何人もの武将の下で戦ってきたが敗れ、疫病神と罵られるようになった。蜂須賀は誰の下にもつかないと決め、前野は川並衆を守るために織田家へと降った。「裏切り者と呼ばれても仕方ない」と前野は言う。

そんな蜂須賀と前野の仲を取り持ったのが藤吉郎だ。前野が使っていた屋敷が今も手入れされていることから「本当は今も戻ってきてほしい」という蜂須賀の思いを見抜き、蜂須賀を信じてじっと待った。「お主は疫病神などではない、勝ちをもたらす軍神じゃ！」と声をかける藤吉郎。蜂須賀は、墨俣の砦作りが一人では手に余ることもあり、「また一緒にやるか」と前野を誘うのだった。

回を重ねるごとに“信じる”という思いが『豊臣兄弟！』のテーマとして色濃く打ち出されているが、それは戦に出かけた藤吉郎と小一郎の帰りを待つ寧々（浜辺美波）や直（白石聖）も同様。小一郎は直が熱病に倒れてしまったことで、ただ祈って、信じて、待つしかないつらさを身を持って知ることになる。雨に打たれながらじっと蜂須賀を待つ藤吉郎と、直の病気が治るよう祈る小一郎。直のもとへと駆け寄り、小一郎は「わしは生きて直のとこに帰ってくる。約束する。だからどこにも行かんといてくれ。ここにおってくれ。お主が、わしの帰る場所なんじゃ」と大粒の涙を流しながら強く抱きしめた。中村に帰ると言い出したのは、小一郎を思うが故の裏腹な行動。直も“疫病神”的存在などではなく、小一郎だけでなく、寧々、なか（坂井真紀）にとっても本音を話せる大事な“家族”となっている。ただ、それは長くは続かず、悲恋となってしまうことを多くの視聴者が予感しているはずだ。

第8回「墨俣一夜城」では、墨俣砦作りと稲葉山城攻略が動き出す。予告では菅田将暉が演じる竹中半兵衛が登場する。先日、2月21日に33歳の誕生日を迎えたばかりの菅田は、自身のSNSに竹中半兵衛がデザインされたバースデーケーキをアップしていた。つまりは今も『豊臣兄弟！』の現場で撮影を続けている、メインキャストの一人が登場することを意味している。

（文＝渡辺彰浩）