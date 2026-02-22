アイドル系ポールダンサーの女性が、15年間続けた“赤髪”からのイメージチェンジを決意。劇的な変身に成功し、「天才です！」と感激する場面があった。

【映像】元アイドルのポールダンサー 決意のイメチェン姿

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング1位の“審査員再注目”hinaが担当することになったのは、地元・福岡のアイドルを卒業後、2017年に「ポールダンサー」に転身した望月彩華。かつて付き合ったファンの男性が「自分に貢いでくれる。彼氏じゃなくて奴隷化していく」と、関係が思わぬ方向へ進んでしまったことを告白。「自分では意識していなかったんですけど、まともな恋愛をしたいなって思ってます。上品な感じになれたら、出会う人も変わってくるのかなと」と、今回の施術への期待を語った。

最初のカウンセリングでは、「元々はショートとかベリーショートだった。強めな女性が好きだった」「15年赤髪以外をやっていない」という新たな情報が。そこでhinaは「印象を変えてみたいですか？」と提案し、攻めのカラー選定で赤髪を卒業する方向性で勝負した。

15年間の赤みを打ち消すために真反対の色を使いつつ、濁りすぎないようイエローで補正をかけるという難易度の高いカラーリングに挑戦。カットはロングヘアを活かし、レイヤーで顔周りに動きが出るスタイルを作り上げた。

完成した姿を鏡で見た望月は、「えーっ！全然違う！ちょっと待って、天才です！」と、悲鳴に近い喜びよう。また、VTRを見届けるスタジオからも、「全然違うじゃん」「これでポールダンスしたら最高」と絶賛の声が相次いだ。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務める。