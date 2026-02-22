【ストーカー親にロックオンされた娘】公園でばったり「一緒に遊んでいい？」＜第2話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第2話 微笑ましい
【編集部コメント】
「ほら！ リカちゃんいるよ！」と言いながらケンシンくんの背中を押すエツコさん。その姿はまるで「友達の好きな人を見つけて、友達の背中を押す思春期女子」のようですね。幼少期の「好き」ってそんな感じでしたっけ……？ エツコさんは、幼児期であっても息子の気持ちを目いっぱい大切にしたいと考えるタイプのママなのでしょう。でもそれは同時に、少し危険な感じもします……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
