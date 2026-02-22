三連休中日の２２日、県内は各地で気温が上がり、季節外れの暖かさとなりました。山形市の蔵王温泉スキー場では、多くのスキー客でにぎわいました。

【写真を見る】「暑い！汗だくです」蔵王温泉スキー場３連休で約２万人のスキーヤー来場！県内は季節外れの暑さに！５月上旬並みになった地域も



青空が広がり、ポカポカ陽気となった２２日。山形市蔵王温泉スキー場のゲレンデでは、朝からリフト待ちの長い列ができていました。



海外から「（山形に）金曜日に来てきのうは頂上で樹氷を見た。とてもきれい！」





訪れた人は「東京と名古屋から！めっちゃあったかい。思ったよりあったかい。汗ばみそう。スキー行ってきまーす！」



スキー場によりますと、この三連休に見込まれるスキー客は約２万人で、去年の同じ時期と比べおよそ１１０パーセントと、増加しています。



３０年以上このスキー場に通っているという男性は・・・



埼玉から「もう暑いです！汗だくです。樹氷もきょうすごくきれいなので最高です！Qきょうはもう樹氷を見に行った？行ってきました！朝一番で！」



２２日の県内の最高気温は、午後４時現在で、鶴岡市鼠ヶ関で１８．２度、山形で１６．６度などと４月から５月上旬並みとなっていて、気象台２２の観測地点のうち１５地点で今年の最高を観測しました。



訪れた人は「（例年に比べて）ちょっと雪が少ないかなと思っている。きょうは天気もいいので、最後まで滑り倒します！」



スキー場では今年は雪の量が少ないため、人工降雪機を活用していますが、ここ数日は気温が高く、思うように雪を作れないこともあるそうです。



にぎわいを見せる蔵王温泉スキー場。今後の積雪と天候が注目されます。