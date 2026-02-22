¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÆ¨¤²¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢µÏ¿¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè35²ó¤Ï¡¢µÏ¿¤Èµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿1990Ç¯¤Î£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°È¾å¤Î¡Ö¥Ê¥«¥Î¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡¡photo by Sankei Visual
¡¡ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢Î¾¿Æ¤äËå¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²È»ö¤ò¤·¡¢²È·×¤ÎÂ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤ÎÂ®¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤¦Æ¨¤²¡¦Àè¹Ô¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ¨¤²¡¦Àè¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç1990Ç¯¤Î²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÊ¨¤«¤»¤¿£±Æ¬¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤¬À©¤·¤¿£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ï¡¢µÏ¿¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢µ²±¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1989Ç¯¤Ë£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï£ÇµÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢À¤Âå¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢£´ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥í¡¼¥É¤Î²¦Æ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±½éÀï¤Î£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò´°¾¡¡£Â³¤¯Á°¾¥Àï¤Î£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤ë¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç°ì´§ÌÜ¤Î£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤ËÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½øÈ×¤ÇÍ¾Ê¬¤ÊµÓ¤ò»È¤¦¤Ï¤á¤Ë¡£Æ»Ãæ£²ÈÖ¼ê¤Ç±¿¤ó¤Ç£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤Ç¥Ï¥¯¥¿¥¤¥»¥¤¤Î¶¯½±¤Ë¶þ¤·¤Æ£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Æó´§ÌÜ¤ÏÀ¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¡£400£íµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤¦¤¨¡¢Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¤Åìµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»©·î¾Þ¤ÇºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿£³Ãå¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Ï¥¯¥¿¥¤¥»¥¤¤¬¶Ïº¹¤Î£²ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ï¼«¤é¤Î¿È¾å¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÃæÌî±É¼£µ³¼ê¤Ï¥Ï¥Ê¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢Á°È¾1000£í¤ò59ÉÃ£¸¤È¤¤¤¦Íä¤ß¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤ó¤À¡£
¡¡£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¹¤®¡¢¥Ï¥¯¥¿¥¤¥»¥¤¤È¥«¥à¥¤¥Õ¥¸¤¬Áá¤¯¤â¸åÊý¤ËÇ÷¤ê¡¢Ä¾ÀþÆþ¸ý¤Ç¤ÏÎ¾ÇÏ¤¬³°¤«¤éÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÏ·²¤ò³ä¤Ã¤ÆÇÏ¾ì¤ÎÃæ±û¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤Ä¾Àþ¡¢¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎËöµÓ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ï¤½¤³¤«¤é¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¾¡ÉéÉþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃæÌîµ³¼ê¤Î¼¸Ó£¤Ë±þ¤¨¡¢¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Áá¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Ï¥¯¥¿¥¤¥»¥¤¡¢¥«¥à¥¤¥Õ¥¸¤¬Ã¦Íî¤·¡¢Âç³°¤«¤é·üÌ¿¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤âÊÂ¤Ö¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤¬Æ²¡¹¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿19Ëü6517¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤À¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¸½ºß¤âJRA»Ë¾åºÇ¹âÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²Ê¬25ÉÃ£³¤È¤¤¤¦¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤ÈÃæÌîµ³¼ê¤¬°ú¤¾å¤²¤ëºÝ¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¼«Á³¤È¡Ö¥Ê¥«¥Î¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£°ÊÍè¡¢Âç¥ì¡¼¥¹¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡µÏ¿¤Èµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿1990Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤À¤ÈÉ¾¤¹À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÃÛ¤¡¢¸«¤ëÂ¦¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£